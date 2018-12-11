Gobierno tomará control sobre la planta de Goodyear en Carabobo

EL GOBIERNO DE VENEZUELA a través de un comunicado, informó que en los próximos días dará inicio a todos los procedimientos y protocolos “necesarios”, para tomar el control y comenzar el “restablecimiento de la operatividad y productividad de la planta” de Goodyear, ubicada en Valencia estado Carabobo.
A su juicio la empresa fabricante de cauchos “asumió una acción unilateral y contraria a la ley”, al señalar el 10 de diciembre la decisión “forzada” de cerrar la planta ubicada al centro del país.
Señalaron que del mismo modo solicitarán ante el Ministerio Público, una investigación penal en contra de los propietarios y responsables de la Goodyear en Venezuela, con la que se busca según el Gobierno, determinar “su responsabilidad ante este hecho de sabotaje”.
Desde el gabinete de Nicolás Maduro, aseguraron que con estas medidas los empresarios pretenden “echar a la calle a los 1.160 trabajadores”, que laboran en la planta ubicada en el estado Carabobo, lo que a su juicio estaría vulnerando los derechos de los empleados.
Aprovecharon la oportunidad para decir que este nuevo cierro de una industria en Venezuela, se “enmarca dentro de una nueva escalada de ataques e intentos de sabotaje al programa de recuperación”, que adelanta el mandatario Nicolás Maduro.
Para finalizar ordenaron una medida de protección “a fin de garantizar los puestos de trabajo” de todos los que hacían vida en la planta de fabricación de caucho.
Goodyear se suma al centenar de empresas en Venezuela que se han visto en la obligación de cerrar sus puertas en el país durante el gobierno de Nicolás Maduro.
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