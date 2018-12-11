Padrino López: los pemones son víctimas de “las mafias de la oposición política venezolana” - Runrun

EL MINISTRO PARA LA DEFENSA, Vladimir Padrino López, confirmó la muerte de un indígena pemón en el Parque Canaima, estado Bolívar.
“Hubo un enfrentamiento, hubo armas contra los efectivos que conducían esta operación Y, de este intercambio, resultó el enfrentamiento que se originó en ese sector, cuatro heridos con armas de fuego. Lamentablemente, falleció uno de los heridos, lo cual condenamos profundamente desde nuestro corazón. Se trata del joven de 21 años Charly Peñaloza de la comunidad pemona”, manifestó durante una transmisión televisada.
López señaló que los pemones no son responsables de la situación, pues son víctimas de “las mafias de la oposición política venezolana”. “Los indígenas son víctimas de todas las mafias que se han venido enquistando desde la colonia. Sería muy ingenuo pensar que detrás están solamente los indígenas. Ellos son víctimas. Allí hay mafias asociadas a la oposición política venezolana”, agregó el representante de la FANB.
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