Inauguran exposición sobre “torturas, asesinatos y presos políticos” en Venezuela - Runrun

UN GRUPO DE ACTIVISTAS POR LOS DERECHOS HUMANOS junto al partido opositor Voluntad Popular (VP) inauguraron hoy una exposición que muestra casos de los considerados presos políticos, las supuestas torturas que han recibido algunos de ellos y otros venezolanos que murieron “víctimas de la dictadura”.
Lilian Tintori, esposa del líder de VP Leopoldo López, explicó ante periodistas que se trata del “primer museo histórico de derechos humanos en Venezuela” que tiene un registro “de presos políticos y caídos; mujeres y hombres asesinados a lo largo de estos últimos años”.
Según dijo, en este lugar ubicado en el este de Caracas las personas “van a sentir un poquito” lo vivido por “presos políticos que han sido torturados” bajo el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Tintori detalló que la exposición fue construida con aportes de abogados defensores de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el país caribeño y de los familiares de decenas de venezolanos que murieron en medio de protestas, así como de los disidentes que están tras las rejas.
“Le queremos exponer lo que ellos han vivido a lo largo de estos últimos años en Venezuela (…) es el primer registro histórico de tortura, tratos crueles e inhumanos y asesinatos que hay en Venezuela“, insistió.
Lilian Tintori invitó al país a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que visite “el museo donde exponemos los delitos de lesa humanidad de la dictadura”.
Según datos de las organizaciones que participaron en la creación de estas exposiciones, más de 200 personas han sido asesinadas por disentir del chavismo que gobierna Venezuela desde 1999 y hay más de 300 encerradas en varias cárceles del país caribeño por las mismas razones.
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