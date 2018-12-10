[VIDEO] Parlasur exigió que investigue las causas de la muerte del concejal Albán - Runrun

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[VIDEO] Parlasur exigió que investigue las causas de la muerte del concejal Albán

El Pitazo10 diciembre, 20181min30

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LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL PARLASUR presentó por unanimidad ante la plenaria, la resolución que reclama al presidente Nicolás Maduro que se realice una “exhaustiva investigación” de las causas de la muerte del Concejal Fernando Albán.

María Luisa Strorani, parlamentaria Mercosur de Argentina, señaló que existen “dudosas circunstancias mientras se hallaba detenido en el Sebin”.

También solicitó al “Gobierno de la República Bolivariana de de Venezuela para que realice una exhaustiva investigación que determine las causas de este hecho”.

Strorani agregó que el exhorto es para que se dé estricto cumplimiento al artículo 2, inciso 3, y el artículo 3 del pacto internacional de derechos civiles y políticos”.

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