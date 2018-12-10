Acompañantes internacionales avalan comicios de alta abstención en Venezuela - Runrun

LA DELEGACIÓN del Centro de Expertos Electorales Latinoamericanos (Ceela) que acompañó los comicios municipales del domingo en Venezuela avaló hoy estas elecciones, a las que no se presentaron los principales partidos opositores y contó con la participación de solo el 27,4 % de los votantes inscritos.
“Pudimos constatar que existió transparencia en el desempeño de la jornada y un elevado nivel de organización”, dijo este lunes a periodistas Eugenio Chicas, miembro del Ceela y expresidente del órgano electoral de El Salvador.
Añadió que la misión constató durante la jornada electoral “tranquilidad y normalidad” en el “clima social”, así como la correcta disposición de los elementos y miembros de los centros de votación, lo que consideró como “una garantía” del proceso.
Con todo, consideró el experto que “hay aspectos que pueden ser revisados” de cara a próximos eventos electorales en Venezuela, como un mejor protocolo de sustitución de máquinas de votación y mayor esfuerzo en las campañas para promocionar comicios.
Además, el Ceela estimó como “sumamente reducido” el tiempo de 17 días con el que contaron los candidatos para la campaña.
En tanto que el también miembro del Ceela, Augusto Aguilar, concluyó, tras lo visto en la jornada de ayer, que el sistema electoral de Venezuela “es uno de los mejores de América Latina”.
En las elecciones del domingo, en las que se disputaban más de 2.400 cargos a concejales, la coalición oficialista se quedó con más del 90 % de las cámaras municipales, según los resultados preliminares difundidos por el poder electoral venezolano.
Este holgado triunfo deja al Gobierno del presidente Nicolás Maduro casi sin contraposición en el país, siendo que el único espacio que controla la oposición, el Parlamento, fue declarado en desacato por el Supremo, lo que constituyó un despojo de facto de sus funciones.
La victoria del chavismo era previsible, al no presentarse las principales fuerzas de la oposición, que tacharon los comicios de “farsa”.
Hoy, las agrupaciones Voluntad Popular y Primero Justicia dijeron que no reconocen los resultados, y que el voto en Venezuela dejó de ser un “instrumento de cambio”.
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