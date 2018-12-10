EE.UU. calificó como "profundamente defectuosas" las elecciones de concejales - Runrun

ESTADOS UNIDOS CALIFICÓ COMO “PROFUNDAMENTE DEFECTUOSAS” las elecciones de concejales celebradas este domingo, en las que el oficialismo ganó la mayoría de los cargos en disputa y hubo una abstención de 72,6%.
“Las elecciones de concejos municipales, en las que el régimen (de) Maduro desacreditó a los partidos de oposición fueron profundamente defectuosas (…)”, escribió en Twitter la Embajada estadounidense en Caracas.
En el texto -que es una traducción de un mensaje original de Kimberly Breier, secretaria de Estado adjunta de EE.UU.- la misión diplomática exhortó al Gobierno nacional a “restablecer” la democracia en Venezuela.
Antes de que el CNE diera emitiera los resultados electorales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró denuncias sobre un “plan golpista” que -según dijo- orquesta Estados Unidos y Colombia para “perturbar la paz” en Venezuela.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9NYWR1cm9fMTEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0OTY3L2xhcy05LW5vdGljaWFzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1hLWVzdGEtaG9yYS0yLyIgdGl0bGU9IkxhcyA5IG5vdGljaWFzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgYSBlc3RhIGhvcmEgZGUgbGEgdGFyZGUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbW1hbnVlbCBNYWNyb248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NDk2Ny9sYXMtOS1ub3RpY2lhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtYS1lc3RhLWhvcmEtMi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYXMgOSBub3RpY2lhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGEgZXN0YSBob3JhIGRlIGxhIHRhcmRlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9QZXRyb18uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0OTM0L2VsLXBldHJvLWhpc3RvcmlhLWRlLXVuYS1mYXJzYS1wb3ItZWR1YXJkby1zZW10ZWkvIiB0aXRsZT0iRWwgcGV0cm86IGhpc3RvcmlhIGRlIHVuYSBmYXJzYSwgcG9yIEVkdWFyZG8gU2VtdGVpIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWVybyBUcmFkaW5nPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjQ5MzQvZWwtcGV0cm8taGlzdG9yaWEtZGUtdW5hLWZhcnNhLXBvci1lZHVhcmRvLXNlbXRlaS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbCBwZXRybzogaGlzdG9yaWEgZGUgdW5hIGZhcnNhLCBwb3IgRWR1YXJkbyBTZW10ZWk8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL1JBRkVMR1VaTUFOLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NDkyMi9hc2FtYmxlYS1uYWNpb25hbC1sYS1pbmZsYWNpb24tYWN1bXVsYWRhLWRlbC1hbm8tZXMtZGUtNzAyNTIvIiB0aXRsZT0iQXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw6IExhIGluZmxhY2nDs24gYWN1bXVsYWRhIGRlbCBhw7FvIGVzIGRlIDcwMiw1MiUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0OTIyL2FzYW1ibGVhLW5hY2lvbmFsLWxhLWluZmxhY2lvbi1hY3VtdWxhZGEtZGVsLWFuby1lcy1kZS03MDI1Mi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDogTGEgaW5mbGFjacOzbiBhY3VtdWxhZGEgZGVsIGHDsW8gZXMgZGUgNzAyLDUyJTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvZGVsc2Etc29sb3J6YW5vLTAtMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjQ5MjMvZGVsc2Etc29sb3J6YW5vLW9maWNpYWxpemEtc3UtcmVudW5jaWEtZGUtdW50LyIgdGl0bGU9IkRlbHNhIFNvbG9yemFubyBvZmljaWFsaXphIHN1IHJlbnVuY2lhIGRlIFVOVCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkRlbHNhIFNvbMOzcnphbm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NDkyMy9kZWxzYS1zb2xvcnphbm8tb2ZpY2lhbGl6YS1zdS1yZW51bmNpYS1kZS11bnQvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RGVsc2EgU29sb3J6YW5vIG9maWNpYWxpemEgc3UgcmVudW5jaWEgZGUgVU5UPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9JQ0MuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjQ5MDAvaW5mb3JtZS1vdGFsdm9yYS1jb3J0ZS1wZW5hbC1pbnRlcm5hY2lvbmFsLWRlc2lnbm8tanVlY2VzLXBhcmEtY2Fzby12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iSW5mb3JtZSBPdMOhbHZvcmE6IENvcnRlIFBlbmFsIEludGVybmFjaW9uYWwgZGVzaWduw7MganVlY2VzIHBhcmEgY2FzbyBWZW5lenVlbGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5icmFzaWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzY0OTAwL2luZm9ybWUtb3RhbHZvcmEtY29ydGUtcGVuYWwtaW50ZXJuYWNpb25hbC1kZXNpZ25vLWp1ZWNlcy1wYXJhLWNhc28tdmVuZXp1ZWxhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkluZm9ybWUgT3TDoWx2b3JhOiBDb3J0ZSBQZW5hbCBJbnRlcm5hY2lvbmFsIGRlc2lnbsOzIGp1ZWNlcyBwYXJhIGNhc28gVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
27
Enviar Comentarios