 EE.UU. calificó como "profundamente defectuosas" las elecciones de concejales - Runrun
Lo último
   

Buscar

EE.UU. calificó como “profundamente defectuosas” las elecciones de concejales

El Universal10 diciembre, 20183min27

Artículos Relacionados

Noticias

Las 9 noticias más importantes a esta hora de la tarde

Noticias

Cecodap: 79% de los padres dejan a sus hijos con familiares por emigrar

Noticias

Elías Jaua: Nos equivocamos al dejar intacta la estructura de la corrupción

Kimberly-Breier.jpg

ESTADOS UNIDOS CALIFICÓ COMO “PROFUNDAMENTE DEFECTUOSAS” las elecciones de concejales celebradas este domingo, en las que el oficialismo ganó la mayoría de los cargos en disputa y hubo una abstención de 72,6%.

“Las elecciones de concejos municipales, en las que el régimen (de) Maduro desacreditó a los partidos de oposición fueron profundamente defectuosas (…)”, escribió en Twitter la Embajada estadounidense en Caracas.

En el texto -que es una traducción de un mensaje original de Kimberly Breier, secretaria de Estado adjunta de EE.UU.- la misión diplomática exhortó al Gobierno nacional a “restablecer” la democracia en Venezuela.
En el evento electoral del domingo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 142 de 156 circunscripciones por lista adjudicadas hasta el momento y 449 de 467 cargos nominales.
Antes de que el CNE diera emitiera los resultados electorales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró denuncias sobre un “plan golpista” que -según dijo- orquesta Estados Unidos y Colombia para “perturbar la paz” en Venezuela.
Post Views: 27

Enviar Comentarios

anteriorElías Jaua: Nos equivocamos al dejar intacta la estructura de la corrupción

siguienteCecodap: 79% de los padres dejan a sus hijos con familiares por emigrar

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios