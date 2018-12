Elías Jaua: Nos equivocamos al dejar intacta la estructura de la corrupción - Runrun

ELÍAS JAUA, PIEZA CLAVE de Hugo Chávez, pero ahora relevado del gobierno de Nicolás Maduro por pedir más democracia interna en el partido gobernante, hace autocrítica y explica que su salida del gabinete fue acordada.

En entrevista para la BBC, el político no ofreció mayores detalles del porqué ya no forma parte del gabinete de Maduro. “Digamos que fue una decisión acordada. No hay rupturas. Hay momentos en que uno quiere asumir otro papel. Lo importante no soy yo, sino que el país cierre la fractura entre los factores políticos y construya un programa mínimo de unidad nacional que recupere la estabilidad política para poder empezar a recuperar la economía”, dijo.

Jaua, al ser consultado sobre si el país está mejor o peor que el año 1998 dijo: “No se puede hacer un análisis lineal de estos 20 años. Ha habido diferentes periodos. Tras la muerte del comandante Chávez, vemos que la dirección de la oposición desconoce totalmente las reglas del juego democrático y se inicia una agresión económica contra el país que, sin duda alguna, ha vulnerado los grandes logros de la revolución bolivariana. Me quedo con que todo lo que ha logrado la revolución en materia de derechos e inclusión no se había logrado nunca”.

Elías Jaua aseguró que la corrupción en Pdvsa es culpa de los sectores privados. “Toda la estructura de corrupción del sector privado quedó intacta y sus contactos dentro del Estado rápidamente corrompieron a funcionarios débiles. Ahora estamos pagando las consecuencias de esas desviaciones”, dijo el exministro.

De Nicolás Maduro comentó que es su líder y compañero de lucha desde hace 25 años y que lo reconoce como tal, pero que desconoce la razón por la que Chávez lo escogió como su sucesor. “Yo no sé las razones por las que escogió a Maduro. Puedo imaginármelas. Como había sido canciller era quien tenía mayor proyección internacional y uno de los fundadores del movimiento que tenía buenas relaciones con toda la dirección política. Pero es mi interpretación, nunca el comandante nos dijo por qué lo eligió”, dijo Jaua.

Sobre qué hará ahora que ya no está inmerso en la política venezolana, comentó que hará un postgrado, volverá a dar clases en la universidad y se quedará en Venezuela. “Estoy sancionado por todas partes, no tengo muchos sitios a dónde ir”.

*Vea la nota completa en BBCMundo

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9JQ0MuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjQ5MDAvaW5mb3JtZS1vdGFsdm9yYS1jb3J0ZS1wZW5hbC1pbnRlcm5hY2lvbmFsLWRlc2lnbm8tanVlY2VzLXBhcmEtY2Fzby12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iSW5mb3JtZSBPdMOhbHZvcmE6IENvcnRlIFBlbmFsIEludGVybmFjaW9uYWwgZGVzaWduw7MganVlY2VzIHBhcmEgY2FzbyBWZW5lenVlbGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5icmFzaWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzY0OTAwL2luZm9ybWUtb3RhbHZvcmEtY29ydGUtcGVuYWwtaW50ZXJuYWNpb25hbC1kZXNpZ25vLWp1ZWNlcy1wYXJhLWNhc28tdmVuZXp1ZWxhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkluZm9ybWUgT3TDoWx2b3JhOiBDb3J0ZSBQZW5hbCBJbnRlcm5hY2lvbmFsIGRlc2lnbsOzIGp1ZWNlcyBwYXJhIGNhc28gVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9jaGF2aXNtby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM2NDgwNy9uby1zb24tdmVpbnRlLXNvbi10cmVpbnRhLWFub3MvIiB0aXRsZT0iTm8gc29uIHZlaW50ZSwgc29uIHRyZWludGEgYcOxb3MgcG9yIEFzZHJ1YmFsIEFndWlhciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPjIwIGHDsW9zPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM2NDgwNy9uby1zb24tdmVpbnRlLXNvbi10cmVpbnRhLWFub3MvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Tm8gc29uIHZlaW50ZSwgc29uIHRyZWludGEgYcOxb3MgcG9yIEFzZHJ1YmFsIEFndWlhcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTIvam9zZW1pZ3VlbHZpdmFuY28uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0NDUyL2hydy1hZHZpcnRpby1kZS11bi1lbXBlb3JhbWllbnRvLWRlLWxvcy1kZXJlY2hvcy1odW1hbm9zLWVuLWxhdGlub2FtZXJpY2EvIiB0aXRsZT0iSFJXIGFkdmlydGnDsyBkZSB1biBlbXBlb3JhbWllbnRvIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBodW1hbm9zIGVuIExhdGlub2Ftw6lyaWNhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RGFuaWVsIE9ydGVnYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0NDUyL2hydy1hZHZpcnRpby1kZS11bi1lbXBlb3JhbWllbnRvLWRlLWxvcy1kZXJlY2hvcy1odW1hbm9zLWVuLWxhdGlub2FtZXJpY2EvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SFJXIGFkdmlydGnDsyBkZSB1biBlbXBlb3JhbWllbnRvIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBodW1hbm9zIGVuIExhdGlub2Ftw6lyaWNhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9FY29ub21pzIFhXy0xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NDQxMi9sYXMtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTdkaWMvIiB0aXRsZT0iTGFzIG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICM3RGljIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QmFuY28gZGUgSW5nbGF0ZXJyYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0NDEyL2xhcy1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktN2RpYy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYXMgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzdEaWM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL01hZHVyby1vcm8tbGluZ290ZS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjQzOTMvcmV1dGVycy12ZW5lenVlbGEtYnVzY2EtcmV1bmlvbi1jb24tYmFuY28tZGUtaW5nbGF0ZXJyYS1wYXJhLWRpc2N1dGlyLXJlcGF0cmlhY2lvbi1kZS1vcm8vIiB0aXRsZT0iUmV1dGVyczogVmVuZXp1ZWxhIGJ1c2NhIHJldW5pw7NuIGNvbiBCYW5jbyBkZSBJbmdsYXRlcnJhIHBhcmEgZGlzY3V0aXIgcmVwYXRyaWFjacOzbiBkZSBvcm8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYW5jbyBkZSBJbmdsYXRlcnJhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjQzOTMvcmV1dGVycy12ZW5lenVlbGEtYnVzY2EtcmV1bmlvbi1jb24tYmFuY28tZGUtaW5nbGF0ZXJyYS1wYXJhLWRpc2N1dGlyLXJlcGF0cmlhY2lvbi1kZS1vcm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UmV1dGVyczogVmVuZXp1ZWxhIGJ1c2NhIHJldW5pw7NuIGNvbiBCYW5jbyBkZSBJbmdsYXRlcnJhIHBhcmEgZGlzY3V0aXIgcmVwYXRyaWFjacOzbiBkZSBvcm88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=