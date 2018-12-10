Miembros de la Eurocámara exigieron liberación de Juan Requesens - Runrun

LA EURODIPUTADA ESPAÑOLA Beatriz Becerra (Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa) impulsó una iniciativa firmada por otros 24 miembros de la Eurocámara en la que exige la “inmediata liberación” del diputado de la Asamblea Nacional de Juan Carlos Requesens Martínez.
Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE), añadió en su comunicado de prensa que “todos” los representantes parlamentarios tienen la obligación de “solidarizarse y exigir su inmediata liberación, así como la de todos los presos políticos”.
La iniciativa “repudia” la violación de la inmunidad parlamentaria del diputado venezolano y señala que este fue “detenido de forma ilegal.
El llamado coincide con el 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, lo que según Becerra es “más significativo” tras la concesión hace un año del Premio Sájarov de Derechos Humanos del PE a la oposición y los presos políticos de Venezuela.
“Los derechos y libertades no significan nada si los que tenemos que defenderlos no somos capaces de hacerlos cumplir”, expresó la eurodiputada a través del comunicado.
Requesens fue detenido el pasado 7 de agosto por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acusado de estar involucrado en el atentado con drones durante la celebración de un desfile militar en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro.
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