Pepeto López falleció a sus 83 años de edad - Runrun

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Pepeto López falleció a sus 83 años de edad

El Universal10 diciembre, 20184min2

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EL MUNDO DEL HUMOR Y LA TELEVISIÓN VENEZOLANA amaneció de luto hoy al conocerse la noticia del fallecimiento del humorista Juan Ernesto López, conocido en el mundo artístico como “Pepeto”. Tenía 83 años.

La periodista Carmela Longo dio a conocer la especie a través de su cuenta de Twitter.
Además de su condición de salud por su edad, la muerte del cómico se debió a consecuencias relacionadas con problemas respiratorios, informaron fuentes allegadas a su familia. Se encontraba recluido en un centro médico de Caracas.

El talento y la comicidad del actor quedaron grabadas en el imaginario de los televidentes gracias a los múltiples personajes que interpretó en “Radio Rochela”, programa transmitido durante 53 años a través de la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV).
Inició su carrera artística en la radio, medio en el que participó en “La cruzada del buen humor” que posteriormente fue llevado al “El show de Víctor Saume” y en la televisión a “Radio Rochela”.

En 1968, participó en el programa “Qué gozadera”, así como también en “Genovevo”.
Entrañables fueron sus caracterizaciones del fallecido presidente venezolano Rafael Caldera y de los personajes “Félix Gonzalito” y “Papupapa”, entre muchos otros.

Pepeto también estuvo al frente de su propio espacio “El show de López”, junto con Umberto Buonocuore.
En un momento de su trayectoria estuvo presente en la pantalla chica tres veces por semana: los lunes con “Radio Rochela”, los miércoles con “Honofre pecho pelúo” y los viernes con su show.
En 2013, luego de cumplir 50 años en la actuación recibió una placa conmemorativa por Venevisión.
López nació el 22 de septiembre de 1935 en Valencia, estado Carabobo.
Estudió en el Colegio La Salle, comenzó a estudiar Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. Junto con Cayito Aponte, Joselo y Charles Barry formó parte de una generación entrañable de humoristas.

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