Brasil interviene oficialmente estado fronterizo con Venezuela - Runrun

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RIO DE JANEIRO (Reuters) – El presidente brasileño, Michel Temer, firmó un decreto que oficializa una “intervención” federal en el estado de Roraima, ubicado en la frontera con Venezuela, informó el lunes el Diario Oficial.
Oleadas de migrantes venezolanos han entrado por ese punto limítrofe en los últimos meses, huyendo de la pobreza y el hambre en su país. El ingreso de esos miles de personas está colapsando los servicios públicos y las finanzas del estado.
La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre, indicó el decreto. La persona encargada de su implementación será Antonio Denarium, gobernador electo de Roraima, que asumirá el cargo el 1 de enero.
La decisión implica que se pueden usar recursos federales para lidiar con temas de seguridad pública y que se pueden pasar por alto las leyes estaduales.
Temer dijo el 7 de diciembre que había llegado a acuerdo con el gobernador actual para realizar una intervención federal. La medida se oficializa con la publicación en el Diario Oficial.
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