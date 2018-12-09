El PSUV borró la frontera entre gobierno y partido en Chacao - Runrun

Jorge Chayeb, jefe de los CLAP en la jurisdicción, encargado de la entrega de cajas de comida, también candidato a concejal -como lo fue antes a alcalde- defiende “la terna” conformada por Estado, gobierno y partido. En el PPT, exaliados en el chavismo, lo acusan de chantajear al pueblo a punta de alimentos
EN LA PLAZA EL INDIO DE CHACAO, en plena avenida Francisco de Miranda, se ubicó el punto rojo más importante de la jurisdicción. Allí, bajo el toldo, varios operarios escaneaban el carnet de la patria y anotaban a quienes ya habían votado el domingo 9 de diciembre.
“Después que uno vota tiene que venir a registrar el carnet”, dijo Guillermo Tovar asumiendo como un deber el trámite. “Ese es el procedimiento establecido para supuestamente verificar que uno votó”. El elector, no obstante, dijo que no esperaba nada de quien resulte electo. Agregó que siempre ha escaneado el carnet luego de votar, y que recibe caja CLAP.
Gladys Medina votó en la escuela Libertador y pasó a registrar su carnet. “Ya es costumbre. A uno le dicen que pase por aquí, el jefe de calle”.
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