A la oposición le quedan las canas en Baruta y Chacao - Runrun

En los centros electorales más emblemáticos del este caraqueño la mayoría de electores fueron de tercera edad. La juventud poco figuró el 9 de diciembre

En los municipios opositores más emblemáticos de Caracas el respaldo electoral opositor está casi garantizado, pero ya no hay un ímpetu masivo. Ni siquiera el mensaje enmarcado en el “defendamos…” surte mayor efecto. Y eso que en ambas jurisdicciones fue la retórica dominante de los alcaldes que empujaban sus respectivas planchas, Gustavo Duque en Chacao y Darwin González en Baruta.

Pero el llamado fue atendido, en su mayoría, por personas de la tercera edad. “Yo voto porque soy ciudadana, para proteger mi municipio, para que el chavismo no se meta aquí”, dijo Nilde Marín al salir de votar en la escuela Jesús María Alfaro ubicada en la parroquia El Cafetal. La septuagenaria estaba acompañada por su hermana Lida, quien también lamentó que los jóvenes no participaran del proceso comicial.

“Yo vengo a votar para hacerle un poquito de oposición a esa gente (el chavismo), aunque el resultado no lo respeten; y creo que los mayores venimos a votar por la costumbre, por la tradición. Los jóvenes no tienen eso”, agregó Francisco Gutiérrez, también pasados sus 70 años. “Los de mi edad valoramos haber logrado votar luego de la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces uno no va a entregar algo que se consiguió así traumáticamente”, sumó Pedro Guerra, a sus 74 años.

Por ese centro electoral pasó la candidata Lois Maldonado, del Movimiento Ecológico, quien confirmó lo que cualquier vistazo recogía: quienes más votan son los viejos. “En los recorridos de campaña muchos jóvenes nos decían que se iban del país. Más bien la gente se sorprendía que nosotros fuéramos jóvenes quienes estamos metidos en esto. Yo tengo 25 años. Me di cuenta que en Baruta hay mucho recelo a la política”, afirmó. A su juicio, “juventud no hay, se fue”. Aún así, dijo que la participación era mayor a la que esperaban. “Ya se ven pequeñas colas, nosotros pensábamos que los centros iban a estar vacíos”.

Leer texto completo en http://talcualdigital.com/index.php/2018/12/09/a-la-oposicion-le-quedan-las-canas-en-baruta-y-chacao/

