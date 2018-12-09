Unión Europea discutirá la creación de un grupo de contacto para Venezuela - Runrun

LOS MINISTROS DE EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) abordarán este lunes la creación de un grupo de contacto que apoye el diálogo político en Venezuela, examinarán el choque entre Rusia y Ucrania y aprobarán sanciones en contra de los responsables de las elecciones ilegítimas en el Este ucraniano.
Los ministros decidieron en su reunión de octubre explorar la posibilidad de establecer un grupo internacional de contacto que pueda, si se dan las condiciones, ayudar a facilitar un proceso político en la crisis venezolana.
En el Consejo, continuarán ese trabajo con la vista puesta en que ese grupo incluya a países y a organizaciones regionales, más que a personalidades concretas, explicaron fuentes comunitarias.
Hicieron hincapié, además, en que su labor consistiría en acercar posturas y no en hacer un papel de “mediador”.
Los ministros expresarán su preocupación por la situación de los venezolanos que están emigrando a diferentes países del mundo, razón por la cual la UE aprobó recientemente una nueva ayuda de 20 millones de euros para responder a las necesidades más urgentes en las comunidades de acogida.
Fuentes comunitarias señalaron que el Consejo tratará de mantener una posición unificada frente al segundo mandato que el presidente Nicolás Maduro iniciará el 10 de enero de 2018 producto de unas elecciones presidenciales que la UE consideró que carecieron de “credibilidad”.
La UE impuso en noviembre de 2017 un embargo de armas a Venezuela y sanciones selectivas a 18 personas por infringir principios democráticos, el Estado de derecho y derechos humanos.
“La situación no ha mejorado” desde que se decidió aprobar esas medidas restrictivas, reconocieron fuentes europeas.
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