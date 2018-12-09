Humano Derecho: con Eneida G. Representante de Alcohólicos Anónimos - Runrun

¿QUÉ ES ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS? ¿CÓMO SE CONFORMAN O ESTRUCTURAN SUS GRUPOS? ¿De qué trata el programa de recuperación de 12 pasos? Estos y otros temas los estaremos conversando con Eneida G. Representante de Alcohólicos Anónimos, una comunidad de personas que comparten sus experiencias para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Su objetivo principal es mantenerse sobrios e impulsar a otros con el mismo problema a lograr un estado de sobriedad.
“Estamos en más de 180 países y tenemos una trayectoria de 83 años. En Venezuela contamos con aproximadamente 300 grupos, conformados por 3000 personas”
En la primera pausa del rock escucharás la banda La Flema y su canción “Si yo soy así”, seguido del tema “Sick boy”” de la banda GBH, y finalmente escucharás el tema “Punk, rock, love” de la banda The Casualties; Estas son las pausas del rock planeadas por @romontesdeoca y @medicenmouzo para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Rodolfo Montes de Oca (@romontesdeoca) y Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadores, quienes les estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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