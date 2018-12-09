Un indígena muerto y varios herido tras incursión de la Dgcim en Canaima - Runrun

ESTE SÁBADO 8 DE DICIEMBRE QUE UN INDÍGENA FUE ASESINADO y otros más resultó gravemente herido luego de una incursión de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el Parque Nacional Canaima.
El hecho se registró cuando funcionarios incursionaron a una mina en el Parque Nacional Canaima para desmantelar una banda de minería ilegal en la zona de Campo Carrao.
La víctima fue identificada como Chalie Peñaloza quien falleció en el Complejo Universitario Hospitalario Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar. El hermano de la víctima, Carlos, también habría sifo trasladado al
hospital. Ambos pertenecen a la etnia Pemón.
Según la versión militar, dos funcionarios castrenses habrían resultado heridos tras operativo de la DGCIM.
Tras lo sucecido, la comunidad tomó el Aeropuerto de Canaima y retuvieron a tres de los sujetos armados que arremetieron contra ellos, quienes las autoridades aseguran que no son militares. También arremetieron contra el Campamento de Corpoelec y quemaron el combustible allí almacenado.
Para solventar la situación, la Capitanía de Canaima y representantes de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar se reunieron el sábado en la noche. Por un lado, los funcionarios pedían la liberación de los sujetos, pero los indígenas se negaron “hasta que no baje el último hombre armado”.
El Ministerio Público (MP) designó a la Fiscalía 6ta con competencia en Santa Elena de Uairén para investigar lo sucedido. La situación también habría causado la reprogramación de las elecciones de concejales en el municipio programadas para este domingo 9 de diciembre.
En una reunión realizada entre los Caciques y la comunidad indígena de Canaima este domingo, determinaron la investigación de cinco aeronaves, cuatro de las cuales se usaron para trasladar a los funcionarios, siglas: YV2437; YV3087, YV2343, YV33322 y YV3087; y emitieron una orden de allanamiento, a través de la Justicia Pemón, al Campamento Ara Merú y al Corpoelec.
*Con información de Radio Fe y Alegría, Pableysa Ostos y Germán Dam
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