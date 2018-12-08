Al menos 12 muertos en un tiroteo en un intento de asalto en el nordeste de Brasil - Runrun

AL MENOS DOCE PERSONAS MURIERON en la madrugada de hoy, entre las cuales seis rehenes, en un tiroteo que se siguió a un intento de asalto a un banco en Milagres, un pequeño municipio en el estado brasileño de Ceará (nordeste), informaron fuentes oficiales.
El suceso se produjo en la madrugada de este viernes cuando un grupo de criminales armados intentó asaltar dos sedes bancarias en Milagres y, tras ver su acción frustrada, tomó como rehenes a siete personas que secuestró en una carretera y se enfrentó a tiros con la Policía.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9KYWlyQm9sc29uYXJvXy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM2MzkwNS9pbmZvcm1lLW90YWx2b3JhLWp1ZXotbW9yby1saWRlcmFyaWEtcHJlc2lvbi1kZS1ib2xzb25hcm8tc29icmUtbWFkdXJvLyIgdGl0bGU9IkluZm9ybWUgT3TDoWx2b3JhOiBKdWV6IE1vcm8gbGlkZXJhcsOtYSBwcmVzacOzbiBkZSBCb2xzb25hcm8gc29icmUgTWFkdXJvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QW5kcsOpcyBNYW51ZWwgTMOzcGV6IE9icmFkb3I8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzYzOTA1L2luZm9ybWUtb3RhbHZvcmEtanVlei1tb3JvLWxpZGVyYXJpYS1wcmVzaW9uLWRlLWJvbHNvbmFyby1zb2JyZS1tYWR1cm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SW5mb3JtZSBPdMOhbHZvcmE6IEp1ZXogTW9ybyBsaWRlcmFyw61hIHByZXNpw7NuIGRlIEJvbHNvbmFybyBzb2JyZSBNYWR1cm88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL01hdXJpY2lvLU1hY3JpLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MzYyNy9xdWUtZXMtZWwtZzIwLXktcXVlLWdhbmFuLWxvcy1wYWlzZXMtZGUtYW1lcmljYS1sYXRpbmEtY29uLWVzby8iIHRpdGxlPSJRdcOpIGVzIGVsIEcyMCB5IHF1ZSBnYW5hbiBsb3MgcGHDrXNlcyBkZSBBbcOpcmljYSBMYXRpbmEgY29uIGVzbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFtw6lyaWNhIExhdGluYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYzNjI3L3F1ZS1lcy1lbC1nMjAteS1xdWUtZ2FuYW4tbG9zLXBhaXNlcy1kZS1hbWVyaWNhLWxhdGluYS1jb24tZXNvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlF1w6kgZXMgZWwgRzIwIHkgcXVlIGdhbmFuIGxvcyBwYcOtc2VzIGRlIEFtw6lyaWNhIExhdGluYSBjb24gZXNvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9DcmlzdGluYS1LaXJjaG5lci5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM2Mjk5Ny9pbmZvcm1lLW90YWx2b3JhLWNhc3Ryb2NoYXZpc21vLXNlLW9yZ2FuaXphLXBhcmEtc29jYXZhci1nb2JpZXJub3MtZGUtYnJhc2lsLXktYXJnZW50aW5hLyIgdGl0bGU9IkluZm9ybWUgT3TDoWx2b3JhOiBDYXN0cm9jaGF2aXNtbyBzZSBvcmdhbml6YSBwYXJhIHNvY2F2YXIgZ29iaWVybm9zIGRlIEJyYXNpbCB5IEFyZ2VudGluYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFyZ2VudGluYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjI5OTcvaW5mb3JtZS1vdGFsdm9yYS1jYXN0cm9jaGF2aXNtby1zZS1vcmdhbml6YS1wYXJhLXNvY2F2YXItZ29iaWVybm9zLWRlLWJyYXNpbC15LWFyZ2VudGluYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5JbmZvcm1lIE90w6Fsdm9yYTogQ2FzdHJvY2hhdmlzbW8gc2Ugb3JnYW5pemEgcGFyYSBzb2NhdmFyIGdvYmllcm5vcyBkZSBCcmFzaWwgeSBBcmdlbnRpbmE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L0dydXBvZGVMaW1hMi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM2MjkzNC9lbC1ncnVwby1kZS1saW1hLW8tZWwtc2luZHJvbWUtZGUtbGEtY2VuaWNpZW50YS1wb3ItYXNkcnViYWwtYWd1aWFyLyIgdGl0bGU9IkVsIEdydXBvIGRlIExpbWEgbyBlbCBzw61uZHJvbWUgZGUgbGEgQ2VuaWNpZW50YSwgcG9yIEFzZHLDumJhbCBBZ3VpYXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5icmFzaWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzYyOTM0L2VsLWdydXBvLWRlLWxpbWEtby1lbC1zaW5kcm9tZS1kZS1sYS1jZW5pY2llbnRhLXBvci1hc2RydWJhbC1hZ3VpYXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWwgR3J1cG8gZGUgTGltYSBvIGVsIHPDrW5kcm9tZSBkZSBsYSBDZW5pY2llbnRhLCBwb3IgQXNkcsO6YmFsIEFndWlhcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvQm9sc29uYXJvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3RvcC01LzM2MjkwOC9ib2xzb25hcm8tdmVuZXpvbGFub3Mtbm8tc29uLXVuYS1tZXJjYW5jaWEtcGFyYS1zZXItZGV2dWVsdG9zLyIgdGl0bGU9IkJvbHNvbmFybzogJiM4MjIwO1ZlbmV6b2xhbm9zIG5vIHNvbiB1bmEgbWVyY2FuY8OtYSBwYXJhIHNlciBkZXZ1ZWx0b3MmIzgyMjE7IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QW50b25pbyBEZW5hcml1bTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzYyOTA4L2JvbHNvbmFyby12ZW5lem9sYW5vcy1uby1zb24tdW5hLW1lcmNhbmNpYS1wYXJhLXNlci1kZXZ1ZWx0b3MvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Qm9sc29uYXJvOiAmIzgyMjA7VmVuZXpvbGFub3Mgbm8gc29uIHVuYSBtZXJjYW5jw61hIHBhcmEgc2VyIGRldnVlbHRvcyYjODIyMTs8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=