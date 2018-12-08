Al menos 12 muertos en un tiroteo en un intento de asalto en el nordeste de Brasil - Runrun

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Al menos 12 muertos en un tiroteo en un intento de asalto en el nordeste de Brasil

EFE8 diciembre, 20181min25

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AL MENOS DOCE PERSONAS MURIERON en la madrugada de hoy, entre las cuales seis rehenes, en un tiroteo que se siguió a un intento de asalto a un banco en Milagres, un pequeño municipio en el estado brasileño de Ceará (nordeste), informaron fuentes oficiales.

El suceso se produjo en la madrugada de este viernes cuando un grupo de criminales armados intentó asaltar dos sedes bancarias en Milagres y, tras ver su acción frustrada, tomó como rehenes a siete personas que secuestró en una carretera y se enfrentó a tiros con la Policía.

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