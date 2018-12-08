Murió Héctor Soucy, fundador de Academia Venezolana de Gastronomía - Runrun

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Murió Héctor Soucy, fundador de Academia Venezolana de Gastronomía

El Nacional8 diciembre, 20181min1

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HÉCTOR SOUCY, INGENIERO, GASTRÓNOMO y fundador de la Academia Venezolana de Gastronomía falleció este sábado en la ciudad de Madrid, en España.

Durante 15 años el gastrónomo condujo el programa televisivo Así cocina Soucy, transmitido por el canal Globovisión, lo que le dio reconocimiento en la pantalla venezolana. El canal lamentó su muerte.

También fue dueño del restaurante Patrick y creador del concepto de Il Grillo, en Caracas.

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