Involucrado en accidente de beisbolistas del Cardenales murió en incursión de las Faes - Runrun

EL HECHO OCURRIÓ ESTE VIERNES 7 de diciembre a las 8:10 pm, según la minuta oficial, en La Negrita, estado Yaracuy, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana realizaban un recorrido por el sector donde murieron los beisbolistas Luis Valbuena y José Castillo.
José Abel Pacheco Arteaga, alías el “Mono”, murió durante un operativo de las Faes. El organismo informó que se trató de un enfrentamiento. Pertenecía a la banda El Mocho, que opera en la carretera entre Lara y Yaracuy lanzando objetos contundentes en la vía para someter a los conductores.
Pacheco, sostiene la minuta, estaba armado y trató de escapar cuando le dieron la voz de alto. El joven tenía antecedentes penales por homicidio, robo y resistencia a la autoridad y lo implican en el accidente de tránsito de los jugadores del Cardenales de Lara que fallecieron al chocar con unas piedras este viernes en la madrugada, cuando regresaban a Barquisimeto después de jugar con los Leones del Caracas en el Estadio Universitario.
Otros cuatro involucrados fueron detenidos más temprano. Entre tanto, habitantes de Yaracuy denuncian que la inseguridad en las carreteras va en aumento, aunque las bandas “están plenamente identificadas”, advirtió un policía que reservó su identidad.
La fuente agregó que a pesar de que los delincuentes son capturados, los liberan en tribunales.
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