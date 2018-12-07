Petróleo venezolano experimenta ligera alza y cerró en 54,80 dólares

EL MINISTRO DEL PETRÓLEO Manuel Quevedo, informó que el precio del crudo experimentó una ligera alza y cerró la semana en 54,80 dólares, una cifra que le permitió cortar con una tendencia a la baja que duró 8 semanas.
En su primer cierre semanal del pasado mes, el viernes 2 de noviembre, el petróleo venezolano se cotizaba en 68,55 dólares, es decir, un 20,05 % más caro. Este 2018, la cesta venezolana promedia en 61,09 dólares por barril.
Quevedo también informó hoy sobre las otras tres cestas de petróleo, que también experimentaron alzas ligeras. Según el ministerio venezolano, la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) pasó de 59,19 dólares a 59,79, el Intermedio de Texas pasó de 51,07 dólares a 52,30 y el Brent fue de 59,55 dólares a 60,82.
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