OPEP y aliados reducen producción en 1,2 millones de barriles diarios - Runrun

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OPEP y aliados reducen producción en 1,2 millones de barriles diarios

EFE7 diciembre, 20181min14

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LA ORGANIZACIÓN DE PAÍSES Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus productores aliados, con Rusia a la cabeza, acordaron hoy reducir su producción de petróleo en 1,2 millones de barriles diarios (mbd) a partir del 1 de enero y por seis meses.

Así lo confirmó a la prensa el ministro iraní de Petróleo, Biyan Zanganeh, al abandonar la reunión de 24 productores poco después de su inicio y mostrarse satisfecho de que su país ha quedado exento del compromiso de rebajar su bombeo.

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