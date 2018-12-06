MonitordeVíctimas | Mataron a vendedor de mercado de Coche de una cuchillada - Runrun

VENANCIO RAFAEL ALVARADO, de 21 años de edad, que tenía unos 6 meses de haber llegado a Caracas procedente de Altagracia de Orituco, estado Guárico, fue muerto de una cuchillada. Sus familiares, que llegaron de la entidad llanera, desconocen las circunstancias en que ocurrió el homicidio. Se enteraron de lo ocurrido cuando la amiga en cuya vivienda residía la víctima llamó a sus parientes, la tarde del pasado martes.
Desde que llegó a Caracas, Alvarado consiguió trabajo vendiendo plátanos en el mercado mayor de Coche. Era padre de 2 niños y el menor de 4 hermanos. Los familiares de la víctima llegaron a la morgue a fin de iniciar los trámites para retirar el cadáver.
Uno de los parientes manifestó que la persona donde Alvarado vivía no les dio mayores detalles del suceso porque, al parecer, tampoco conoce las circunstancias en que se produjo el hecho ni el lugar donde ocurrió.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9NT04xLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2Mzg1My9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1sZS1kaWVyb24tdW5hLXB1bmFsYWRhLWVuLWVsLWN1ZWxsby1wb3ItcmVjbGFtYXItdW5hLWRldWRhLyIgdGl0bGU9IiNNb25pdG9yZGVWw61jdGltYXMgfCBMZSBkaWVyb24gdW5hIHB1w7FhbGFkYSBlbiBlbCBjdWVsbG8gcG9yIHJlY2xhbWFyIHVuYSBkZXVkYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmFzZXNpbmF0bzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYzODUzL21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWxlLWRpZXJvbi11bmEtcHVuYWxhZGEtZW4tZWwtY3VlbGxvLXBvci1yZWNsYW1hci11bmEtZGV1ZGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I01vbml0b3JkZVbDrWN0aW1hcyB8IExlIGRpZXJvbiB1bmEgcHXDsWFsYWRhIGVuIGVsIGN1ZWxsbyBwb3IgcmVjbGFtYXIgdW5hIGRldWRhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9tb25pdG9yMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjM4NDEvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtZGVudW5jaWFuLXF1ZS1hanVzdGljaWFyb24tYS11bi1ob21icmUtcG9yLWFjb21wYW5hci1hLW90cm8tcXVlLWVzdGFiYS1zb2xpY2l0YWRvLyIgdGl0bGU9IiNNb25pdG9yZGVWw61jdGltYXMgfCBEZW51bmNpYW4gcXVlIGFqdXN0aWNpYXJvbiBhIHVuIGhvbWJyZSBwb3IgYWNvbXBhw7FhciBhIG90cm8gcXVlIGVzdGFiYSBzb2xpY2l0YWRvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+I01vbml0b3JkZVbDrWN0aW1hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjM4NDEvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtZGVudW5jaWFuLXF1ZS1hanVzdGljaWFyb24tYS11bi1ob21icmUtcG9yLWFjb21wYW5hci1hLW90cm8tcXVlLWVzdGFiYS1zb2xpY2l0YWRvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiNNb25pdG9yZGVWw61jdGltYXMgfCBEZW51bmNpYW4gcXVlIGFqdXN0aWNpYXJvbiBhIHVuIGhvbWJyZSBwb3IgYWNvbXBhw7FhciBhIG90cm8gcXVlIGVzdGFiYSBzb2xpY2l0YWRvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9HTkJfLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2Mzc4NS9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1nbmItbWF0YS1hLTQtcHJlc29zLWVuLXByZXN1bnRvLWludGVudG8tZGUtZnVnYS1kZS1jb21hbmRvLWVuLW1hY2FyYW8vIiB0aXRsZT0iI01vbml0b3JkZVbDrWN0aW1hcyB8IEdOQiBtYXRhIGEgNCBwcmVzb3MgZW4gcHJlc3VudG8gaW50ZW50byBkZSBmdWdhIGRlIGNvbWFuZG8gZW4gTWFjYXJhbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkdOQjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYzNzg1L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWduYi1tYXRhLWEtNC1wcmVzb3MtZW4tcHJlc3VudG8taW50ZW50by1kZS1mdWdhLWRlLWNvbWFuZG8tZW4tbWFjYXJhby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4jTW9uaXRvcmRlVsOtY3RpbWFzIHwgR05CIG1hdGEgYSA0IHByZXNvcyBlbiBwcmVzdW50byBpbnRlbnRvIGRlIGZ1Z2EgZGUgY29tYW5kbyBlbiBNYWNhcmFvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9mYWVzX2RpZS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9tb25pdG9yLWRlLXZpY3RpbWFzLzM2Mjk1My9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1kZW51bmNpYW4tcXVlLWZhZXMtc2UtbG8tbGxldm8tZGUtcmVmdWdpby15LWFwYXJlY2lvLWVuLWxhLW1vcmd1ZS8iIHRpdGxlPSIjTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgRGVudW5jaWFuIHF1ZSBGQUVTIHNlIGxvIGxsZXbDsyBkZSByZWZ1Z2lvIHkgYXBhcmVjacOzIGVuIGxhIG1vcmd1ZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNhY2lxdWUgVGl1bmE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL21vbml0b3ItZGUtdmljdGltYXMvMzYyOTUzL21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWRlbnVuY2lhbi1xdWUtZmFlcy1zZS1sby1sbGV2by1kZS1yZWZ1Z2lvLXktYXBhcmVjaW8tZW4tbGEtbW9yZ3VlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBEZW51bmNpYW4gcXVlIEZBRVMgc2UgbG8gbGxldsOzIGRlIHJlZnVnaW8geSBhcGFyZWNpw7MgZW4gbGEgbW9yZ3VlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9GdW5jaW9uYXJpb3MtRkFFUy15LUNJQ1BDLTEwLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MTg3NS9hc2VzaW5hbi1hLWFuY2lhbm8tYS1nb2xwZXMtY3VhbmRvLWludGVudGFiYW4tcm9iYXJsby8iIHRpdGxlPSIjTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgQXNlc2luYW4gYSBhbmNpYW5vIGEgZ29scGVzIGN1YW5kbyBpbnRlbnRhYmFuIHJvYmFybG8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbmNpYW5vczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYxODc1L2FzZXNpbmFuLWEtYW5jaWFuby1hLWdvbHBlcy1jdWFuZG8taW50ZW50YWJhbi1yb2JhcmxvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBBc2VzaW5hbiBhIGFuY2lhbm8gYSBnb2xwZXMgY3VhbmRvIGludGVudGFiYW4gcm9iYXJsbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==