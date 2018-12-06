El Mañanero de hoy #7Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

FUNCIONARIOS VENEZOLANOS buscan reunirse con el Banco de Inglaterra para discutir la repatriación de lingotes de oro valoradas en 550 millones de dólares que están en bóvedas de la institución británica, dijeron fuentes a Bloomberg. El pedido podría ser negado por el Parlamento Británico, al que el banco solicita negar por las sanciones impuestas por EEUU.
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Reuters: Venezuela busca reunión con Banco de Inglaterra para discutir repatriación de oro
Un largo viaje al día en que todo esto comenzó #6D
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“Se nos ha hecho saber que han procurado tomarle fotografías y videos a Juan Requesens porque, como suele ocurrir cada vez que hay una audiencia de derechos humanos, ellos pretenden mostrar ante el mundo que aquí en Venezuela se respetan los derechos humanos”, diputado Juan Miguel Matheus #6Dic.
Precio de
es @BarrilVenezuela $51.08 base a WTI de $51.60
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