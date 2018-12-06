Metro de Caracas prestará servicio gratuito este domingo por elecciones - Runrun

LAS DISTINTAS LÍNEAS DEL SISTEMA METRO de Caracas, Rutas de Metrobús, Buscaracas y Cabletrén prestarán servicio al publico de manera gratuita este domingo 9, por desarrollarse ese día en el país las elecciones de concejales, informó el presidente la compañía de transporte, César Vega.
La medida busca “garantizar” que la población se movilice hasta los diferentes centros de votación, como parte del Plan República 2018, puesto en marcha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). reseña nota de prensa del Metro de Caracas.
“El domingo nuestro pueblo saldrá a la calle a ejercer su derecho al voto con la confianza de contar con un servicio gratuito de transporte. Nosotros somos un pueblo que en cada elección hemos sido ejemplo de democracia para el mundo”, expresó.
Asimismo, señaló que el Sistema por Cable Mariche y San Agustín también prestarán servicio gratis el 9 de diciembre, al igual que las líneas 1, 2, 3, 4, y 5 del subterráneo capitalino y el Metro Los Teques.
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