Duque considera que la ONU debe imponer sanciones al gobierno de Maduro - Runrun

IVÁN DUQUE, PRESIDENTE DE COLOMBIA, CUESTIONÓ ESTE JUEVES LA CRISIS POLÍTICA y social que afrontan los venezolanos y aseguró que esto es consecuencia de la gestión del chavismo, por lo que considera que organismos internacionales deben imponer sanciones al gobierno de Venezuela.
“Más de dos millones de personas en los últimos años huyendo de las más absoluta penuria económica e institucional, este es el resultado de la demagogia, del pan hoy hambre para mañana, de las políticas que pretenden estatizar toda la economía, de las políticas que pretenden, esa es la consecuencia del chavismo”, expresó Duque durante un foro en Bogotá, a propósito de sus primeros 100 días de gobierno.
Agregó que los países deben endurecer las medidas de rechazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Creo que con la evidencia que hay el Consejo de Seguridad de la ONU perfectamente podrá aplicar sanciones por cuenta de violaciones manifiestas a la resolución 1373. La sumatoria de todo debe ser el vehículo para que el apoyo al dictador por parte de quienes hoy lo protegen por las armas se vaya erosionando y que sea el clamor popular el que permita esa transición hacia la democracia”, sentenció.
El mandatario colombiano también aseguró que la migración masiva de venezolanos es una evidencia de que las riquezas del país “fueron despilfarradas”. Además, mencionó estar preocupado por el futuro comportamiento de su país ante el fenómeno de la inmigración.
Ante esta preocupación, Duque recordó que el gobierno colombiano creó programas para apoyar a quienes huyen de Venezuela con atención en salir, regulación laboral y alimentación.
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