Frente Amplio articulará a la diáspora para acrecentar presión internacional contra Maduro - Runrun

Entre las estrategias establecidas durante el Congreso Venezuela Libre, por el Frente Amplio, está la internacional, a través de la que se propone fijar sus principales objetivos en articular a la diáspora que en los países con mayor presencia de emigrantes y así garantizar los derechos electorales de los venezolanos en el exterior.
“Cada venezolano, dondequiera que se encuentre, es corresponsable de seguir generando, a través de la articulación y la unidad, estrategias que contribuyan con el rescate de la democracia en Venezuela”, señala el documento que contiene las Líneas de acción preliminares acordadas en el Congreso Venezuela Libre.
Otra de las tácticas acordadas fue aumentar la presión ante la Corte Penal Internacional y solicitar el aumento de las sanciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Las fuerzas sociales y políticas que intervinieron en el Congreso Venezuela Libre apuestan por la creación de un “programa de incentivos y garantías para el retorno de los venezolanos” con el apoyo de la Asamblea Nacional. En paralelo, instan “a las demás naciones a que estabilicen la situación de los venezolanos en el exterior”, y también plantean a la AN realizar un “censo de emigrantes” con la finalidad de defender los derechos humanos de los compatriotas que residen en el exterior.
El Congreso Venezuela Libre acordó solicitar a la comunidad internacional que fije posición sobre el 10 de enero de 2019, “fecha en la cual los venezolanos se enfrentan a una nueva etapa en el proceso de rescate de la democracia”. Igualmente, extenderán “invitación a los principales actores de la comunidad internacional a que realicen visitas a Venezuela para constatar la realidad” que sufren los venezolanos.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9VbmlvzIFuLUV1cm9wZWEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0MDA0L3VuaW9uLWV1cm9wZWEtZGFyYS0yMC1taWxsb25lcy1kZS1ldXJvcy1tYXMtYS12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iVW5pw7NuIEV1cm9wZWEgZGFyw6EgMjAgbWlsbG9uZXMgZGUgZXVyb3MgbcOhcyBhIFZlbmV6dWVsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNyaXNpcyBlbiBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NDAwNC91bmlvbi1ldXJvcGVhLWRhcmEtMjAtbWlsbG9uZXMtZGUtZXVyb3MtbWFzLWEtdmVuZXp1ZWxhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlVuacOzbiBFdXJvcGVhIGRhcsOhIDIwIG1pbGxvbmVzIGRlIGV1cm9zIG3DoXMgYSBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L01hZHVyby1FZmVjdGl2by1iaWxsZXRlcy0uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYzNzcxL21hZHVyby1oZW1vcy1sb2dyYWRvLXVuYS1kZXNhY2VsZXJhY2lvbi1kZS1sYS1pbmZsYWNpb24vIiB0aXRsZT0iTWFkdXJvOiAmIzgyMjA7SGVtb3MgbG9ncmFkbyB1bmEgZGVzYWNlbGVyYWNpw7NuIGRlIGxhIGluZmxhY2nDs24mIzgyMjE7IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YXVtZW50byBkZSBzdWVsZG8gbcOtbmltbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYzNzcxL21hZHVyby1oZW1vcy1sb2dyYWRvLXVuYS1kZXNhY2VsZXJhY2lvbi1kZS1sYS1pbmZsYWNpb24vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TWFkdXJvOiAmIzgyMjA7SGVtb3MgbG9ncmFkbyB1bmEgZGVzYWNlbGVyYWNpw7NuIGRlIGxhIGluZmxhY2nDs24mIzgyMjE7PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9kaWFsb2dvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzYzMTk0L251ZXZvLWRpYWxvZ28tcG9yLWNhcmxvcy1ibGFuY28vIiB0aXRsZT0iwr9OdWV2byBkacOhbG9nbz8gcG9yIENhcmxvcyBCbGFuY28iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BTjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjMxOTQvbnVldm8tZGlhbG9nby1wb3ItY2FybG9zLWJsYW5jby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj7Cv051ZXZvIGRpw6Fsb2dvPyBwb3IgQ2FybG9zIEJsYW5jbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMDUvY2FwcmlsZXNzLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MzA3My9jYXByaWxlcy1hcHVlc3RhLXBvci11bmEtc29sdWNpb24tcG9saXRpY2EtcGFjdGFkYS1wYXJhLWxvZ3Jhci11bmEtdHJhbnNpY2lvbi8iIHRpdGxlPSJDYXByaWxlcyBhcHVlc3RhIHBvciB1bmEg4oCcc29sdWNpw7NuIHBvbMOtdGljYSBwYWN0YWRh4oCdIHBhcmEgbG9ncmFyIHVuYSB0cmFuc2ljacOzbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNyaXNpcyBlbiBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MzA3My9jYXByaWxlcy1hcHVlc3RhLXBvci11bmEtc29sdWNpb24tcG9saXRpY2EtcGFjdGFkYS1wYXJhLWxvZ3Jhci11bmEtdHJhbnNpY2lvbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DYXByaWxlcyBhcHVlc3RhIHBvciB1bmEg4oCcc29sdWNpw7NuIHBvbMOtdGljYSBwYWN0YWRh4oCdIHBhcmEgbG9ncmFyIHVuYSB0cmFuc2ljacOzbjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvY2FuYXN0YWFsaW1lbnRhcmlhLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MTgwOS9jYW5hc3RhLWJhc2ljYS1mYW1pbGlhci1hdW1lbnRvLTE0Ny0yMjktZW4tdW4tYW5vLyIgdGl0bGU9IkNhbmFzdGEgYsOhc2ljYSBmYW1pbGlhciBhdW1lbnTDsyAxNDcuMjI5ICUgZW4gdW4gYcOxbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmNhbmFzdGEgYsOhc2ljYSBmYW1pbGlhcjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYxODA5L2NhbmFzdGEtYmFzaWNhLWZhbWlsaWFyLWF1bWVudG8tMTQ3LTIyOS1lbi11bi1hbm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q2FuYXN0YSBiw6FzaWNhIGZhbWlsaWFyIGF1bWVudMOzIDE0Ny4yMjkgJSBlbiB1biBhw7FvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
1
Enviar Comentarios