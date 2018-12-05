Sudeban define cuáles operaciones bancarias desde el extranjero deben notificarse - Runrun

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), junto con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) informó que las notificaciones sobre operaciones bancarias fuera del territorio de Venezuela se resumen a transferencias electrónicas a terceros o pagar tarjetas de créditos a otros beneficiarios.
“Solo deberán informar a las instituciones bancarias sobre su situación los clientes que requieran efectuar transferencias electrónicas hacia terceras personas (naturales y/o jurídicas) o realizar el pago de tarjetas de crédito a otros beneficiarios, en el mismo banco o en otro, desde el exterior a través de la Banca por Internet”, especifica un comunicado emitido por la comunidad.
En este sentido, quedan libres de notificación alguna los usuarios que deseen efectuar operaciones tales como: depósitos en cuenta, depósitos por concepto de pago de pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), transferencias electrónicas recibidas, pago de servicios públicos, transferencias electrónicas o pago de tarjetas de crédito hacia el mismo titular, adelanto de efectivo a cuenta desde la tarjeta de crédito y solicitud de créditos.
En los casos previamente citados, los usuarios no deberán hacer una notificación previa a la entidad bancaria.
También especificaron que la plataforma tecnológica para rastrear geográficamente desde dónde se realiza una operación, ya se encuentra operativa. A través de esta se atenderán las solicitudes de notificación de viaje o estadía en el exterior “mediante un proceso sencillo”.
Por otra parte, aclaran que, quienes accedan a la Banca en Línea dentro del territorio venezolano, deben hacerlo a través de empresas autorizadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para prestar servicios de internet.
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