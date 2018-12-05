 AN exhortó a Trinidad y Tobago a repatriar 135 venezolanos presos
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AN exhortó a Trinidad y Tobago a repatriar 135 venezolanos presos por migrar ilegalmente

Tal Cual Digital5 diciembre, 20181min25

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EL PARLAMENTO DE VENEZUELA exhortó al gobierno de Nicolás Maduro y al Ejecutivo de Trinidad y Tobago a repatriar a los 135 venezolanos que están privados de libertad en ese país.

En este sentido, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Carlos Valero, afirmó que la liberación de los venezolanos en la isla “está a una llamada del canciller Jorge Arreaza”.

El también integrante de la comisión de política exterior del Parlamento manifestó que “si Arreaza levanta el teléfono esos compatriotas podrían pasar las navidades con sus familiares”.

A través de un acuerdo; aprobado por de forma unánime, los diputados rechazaron que los venezolanos, detenidos por temas migratorios, hayan sido tratados como “presos comunes sin respetar la figura de asilo”.

Los parlamentarios exhortaron al Gobierno venezolano a mantener la comunicación con representantes de la agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y migrantes venezolanos en el continente americano para el retorno de los connacionales detenidos.

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