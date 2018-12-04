El Mañanero de hoy #5Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #5Dic: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es4 diciembre, 20183min7

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“Esa dictadura no hubiese tomado sus dimensiones si la comunidad internacional no se lo hubiese permitido. Si no la hubiesen financiado comprando petróleo, si no le hubiesen vendido armamento”, Lorent Saleh, ex preso político #4Dic.

Precio de @BarrilVenezuela es $52.32 base a WTI de $52.85

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