El Mañanero de hoy #5Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

MÁS QUE UN NUEVO TIEMPO (UNT), Delsa Solórzano busca nuevos aires y espacios para continuar su carrera política. La diputada a la Asamblea Nacional tiene previsto anunciar la próxima semana su separación del partido del ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, para crear una nueva organización política.

Introducen denuncia ante el MP por contradicciones e incongruencias en el caso Albán

Amnistía Internacional hace un llamado de acción por la libertad de 59 colombianos en Venezuela

Cestaticket seguirá fijándose al 10% del salario mínimo

Consecomercio calcula que 40 % de los negocios cerró en 2018

Delsa Solórzano se separa de UNT y forma su propio partido

El mundo es redondo como una arepa

Emisión del pasaporte tendrá un costo de Bs.S 18 mil

El Musiu Penfold (1930-2018): Michael Penfold despide a su padre Anthony

“Esa dictadura no hubiese tomado sus dimensiones si la comunidad internacional no se lo hubiese permitido. Si no la hubiesen financiado comprando petróleo, si no le hubiesen vendido armamento”, Lorent Saleh, ex preso político #4Dic.