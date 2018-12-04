El Mañanero de hoy #5Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

MÁS QUE UN NUEVO TIEMPO (UNT), Delsa Solórzano busca nuevos aires y espacios para continuar su carrera política. La diputada a la Asamblea Nacional tiene previsto anunciar la próxima semana su separación del partido del ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, para crear una nueva organización política.
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Delsa Solórzano se separa de UNT y forma su propio partido
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“Esa dictadura no hubiese tomado sus dimensiones si la comunidad internacional no se lo hubiese permitido. Si no la hubiesen financiado comprando petróleo, si no le hubiesen vendido armamento”, Lorent Saleh, ex preso político #4Dic.
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es @BarrilVenezuela $52.32 base a WTI de $52.85
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