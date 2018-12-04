Consecomercio calcula que 40 % de los negocios cerró en 2018 - Runrun

EL CONSEJO NACIONAL DEL COMERCIO y los Servicios de Venezuela dijo que cerca de 40 % de los negocios en el país han cerrado durante este 2018.
Ha sido un año que caracterizado por la hiperinflación y algunos economistas no han dudado en calificar como la “más dañina” en Latinoamérica.
La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, precisó que todos los sectores han sido severamente golpeados, porque ninguno escapa de lo “que está ocurriendo en el país, pues explicó que los comerciantes están viendo disminuir sus ingresos debido a que la gente “no está comprando”.
“Por supuesto la hiperinflación se aumenta. Una persona podía hacer más con 1.800 bolívares la semana pasada de lo que va a hacer con 4.500 el 15 cuando por primera vez cobre ese sueldo”, dijo en referencia al incremento salarial de 150 % que decretó el presidente Nicolás Maduro el jueves y que hoy se traduce a 28,64 dólares, según la tasa oficial.
Uzcátegui criticó los anuncios económicos de Maduro que en agosto pasado puso en marcha un llamado “plan de recuperación económica” para hacer frente a la grave crisis que atraviesa el país que se traduce en escasez de alimentos, medicinas, fallos en los servicios públicos y una inflación diaria de 3 %.
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