Cestaticket seguirá fijándose al 10% del salario mínimo - Runrun

EL MINISTRO DE TRABAJO, EDUARDO PIÑATE, explicó que el cestaticket seguirá rigiendo al 10% del sueldo mínimo, que a partir del 1° de diciembre se ubicó en Bs S 4.500.
“Es el 10% del salario mínimo y el salario mínimo sigue siendo medio Petro”, explicó al ser consultado por el valor del beneficio.
Dijo que los acuerdos establecidos en convenciones colectivas, suscritas entre el Gobierno Nacional y organizaciones gremiales, se cumplen a cabalidad y en respeto a las disposiciones establecidas.”Hay un respeto total de las convenciones colectivas, es una acción que forma parte de las políticas del gobierno revolucionario”.
Explicó que las convenciones colectivas están adecuadas a una nueva fórmula de cálculo y explicó que lo que antes se calculaba en salarios mínimos pasó a calcularse en una fracción de 0,030 petros, mientras que lo calculado en unidades tributarias se estableció en una fracción de 0,025 petros.
Señaló que aunque el salario “se depreció de manera importante, no llegó a los niveles que tenía en el mes de julio”, desde la perspectiva adquisitiva. “Por eso el presidente acude al factor de corrección de modo de fortalecer el salario, la demanda y defender el ingreso de la familia”, acotó.
Piñate reiteró que la situación que enfrenta el país en materia económica es producida por “una guerra”. “Lo que genera la inflación en Venezuela es un factor político (…) para operar en contra del gobierno”. Precisó que contra la especulación debe haber una participación popular acompañando al Estado, para hacerle frente.
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