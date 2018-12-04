Maduro viajó a Rusia para "necesaria" "reunión de trabajo" con Putin - Runrun

EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO partió rumbo a Rusia, donde mantendrá una “necesaria” reunión de trabajo con el mandatario Vladímir Putin para revisar “a fondo” la estrecha cooperación que mantienen ambos países y en busca de la “mejoría económica” de Venezuela, que atraviesa una crisis.
“Voy saliendo rumbo a Moscú a una reunión de trabajo, a una visita de trabajo, necesaria, con el presidente Vladímir Putin”, dijo Maduro desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
Maduro suele referirse a Rusia, que provee a Venezuela de armamento, tecnología y otros recursos, como un “aliado estratégico” de su política multilateral.
El viaje de Maduro ocurre luego de recibir este mismo lunes en Caracas al mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, quien le brindó un espaldarazo político y económico con la promesa de millonarias inversiones que ayuden a Venezuela a paliar la severa crisis que atraviesa.
Maduro no ofreció mayores detalles sobre su agenda en Moscú, aunque señaló que la visita ya estaba planeada y que le permitirá cerrar este 2018 “con broche de oro” en materia diplomática.
“En cuanto a la relaciones estratégicas que Venezuela construye en el mundo, sobre todo buscando inversiones, buscando mejoría económica, buscando fortalecer los lazos en todos los sentidos con las potencias emergentes del mundo”, aseveró.
Las relaciones entre Venezuela y Rusia vivieron durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) un relanzamiento en diversas áreas como la energética, la militar y de cooperación, lo que se ha mantenido a lo largo del mandato de su sucesor.
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