ONU anuncia plan anual para ayudar a países que han recibido a venezolanos - Runrun

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ONU anuncia plan anual para ayudar a países que han recibido a venezolanos

EFE4 diciembre, 20181min5

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La ONU ha incluido por primera vez a Venezuela en su plan humanitario anual, mediante el cual suministrará ayuda a los países de Sudamérica y el Caribe receptores de la mayor parte de venezolanos que han abandonado su país a causa de la crisis que padece.

“Planeamos ayudar a los países vecinos de Venezuela a afrontar las consecuencias del flujo de venezolanos que han llegado”, dijo el secretario general para Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock en una conferencia de prensa para presentar el plan humanitario global de la ONU para 2019.

El capítulo dedicado a la crisis venezolana requerirá una financiación de 738 millones de dólares con el fin de llegar a 2,2 millones de beneficiarios.

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