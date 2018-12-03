Maduro condecora a Erdogan y le entrega la réplica de la espada de Bolívar - Runrun

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Maduro condecora a Erdogan y le entrega la réplica de la espada de Bolívar

EFE3 diciembre, 20182min35

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EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO condecoró hoy a su par turco, Recep Tayyip Erdogan, de visita oficial en Caracas, y le entregó la réplica de la espada de Simón Bolívar “como una muestra de amistad y de lealtad eterna entre el pueblo de Turquía y el pueblo de Venezuela”.

“En la presidencia tenemos cerca de 50 espadas y condecoraciones, pero estoy muy feliz de decir que ahora tengo una de El Libertador Simón Bolívar”, dijo el mandatario turco al recibir la réplica de la espada del mayor prócer de la independencia de Venezuela.

Maduro también entregó a Erdogan la orden Libertadores y Libertadoras “por su abnegado compromiso político y social con el pueblo turco y su incondicional solidaridad y respaldo al gobierno” de Venezuela, según detalló el jefe de protocolo del palacio presidencial venezolano.

Venezuela suele condecorar con la réplica de la espada de Bolívar a sus más cercanos colaboradores y a los líderes de gobiernos aliados o con coincidencia ideológica, como ha sucedido con el boliviano Evo Morales, el cubano Raúl Castro, el sirio Bachar Al Asad o el libio Muamar al Gadafi.

Con esta visita de Estado, Erdogan se convierte en el primer presidente turco que visita Venezuela desde que ambas naciones establecieran relaciones diplomáticas en 1999, según datos de la cancillería venezolana.

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