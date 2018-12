Las 8 noticias más importantes a esta hora de la tarde - Runrun

Maduro ofreció a Erdogan participar en explotación directa de oro y coltán

El presidente Nicolás Maduro indicó este lunes que realizará acuerdos económicos con Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía, para el desarrollo de la explotación minera del país. “Podemos desarrollarnos en el sector minero, no solo en su comercialización, también en su explotación directa”, dijo el mandatario nacional durante su intervención en el Foro de Negocios que se realizó la tarde de este lunes. El mandatario agregó que las alianzas con Turquía permitirán mayor explotación de los materiales que se han encontrado en las reservas del país. “Podemos asociarnos en el desarrollo del coltán, de diamantes, hierro, aluminio y en las actividades de turismo por la exitosa aparición de las actividades de Turquía Airlines”, dijo Maduro. El Nacional

Juan Pablo Guanipa: La negociación, el diálogo y el voto han sido agotados por el Gobierno

Guanipa aseguró que el voto es una herramienta para el rescate de la democracia, sin embargo, dijo que tanto la negociación como el diálogo han sido agotados por el Gobierno. Durante una rueda de prensa manifestó que para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia y lograr el rescate del pueblo es necesario para la lucha la protesta cívica y ciudadana. “Estamos comprometidos con la necesidad de que se acabe definitivamente el régimen”, dijo. Por su parte, comentó que la tolda política no participará en la “farsa” para elegir alcaldes, pero si ratifican la posición de PJ, que es “seguir luchando para ejercer todos los mecanismos de presión que permitan que salgamos de este Gobierno”. 2001

Publicados en Gaceta Oficial nuevos precios acordados de 30 rubros

El Gobierno nacional publicó este lunes, en Gaceta Oficial Nº 41.536, los nuevos precios acordados de 21 rubros de la cesta básica y 9 productos de limpieza e higiene personal. De acuerdo con el referido decreto, estos precios fueron alcanzados luego de las mesas de trabajo sostenida entre el Ejecutivo y representantes de 52 empresas. De esta forma, el litro de aceite comestible de mezcla vegetal quedó fijado en Bs.S 239; el atún enlatado de 140 gramos en BsS. 430; el kilogramo de arroz blanco e mesa (tipo I) en Bs.S 212; el kilogramo de arvejas en Bs. S 170; el kilogramos de azúcar refinada en Bs.S 200; 500 gramos de café molido Bs.S 360; el kilogramo de caraotas negras en Bs.S 170; el kilogramo de carne de res en Bs.S 420; el kilogramo de pollo beneficiado en Bs.S 450; el kilogramo de frijol en Bs. S 220 2001

BCV aumenta a 50% encaje legal marginal

El Banco Central de Venezuela (BCV) incrementó de 40% a 50% el encaje legal del saldo marginal de la banca venezolana, la segunda alza en este requerimiento en dos meses, según se publica en la Gaceta Oficial N° 41.536 con fecha 30 de noviembre de 2018. “Las instituciones bancarias deberán mantener un encaje mínimo igual a 50% del monto total correspondiente al saldo marginal”, señala la resolución 18-11-02 del organismo emisor. Banca y Negocios

CAF aprobará un nuevo préstamo de $500 millones a Venezuela este martes

El diputado Rafael Guzmán, acompañado por el diputado José Guerra advirtieron este lunes sobre el hecho y señalaron que de ser aprobado este préstamo “la CAF estaría contribuyendo con la miseria de los venezolanos” al respaldar a un gobierno que actúa al margen del la ley y no rinde cuentas sobre el uso de los fondos. De espaldas a la Asamblea Nacional, por segundo año consecutivo en el directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) a celebrarse en Montevideo, Uruguay, este martes 4 de diciembre se aprobará el otorgamiento de un nuevo préstamo a Venezuela o directamente al BCV o al Bandes de 500 millones de dólares. Descifrado

Exigen ante defensoría liberación de Rubén González

Trabajadores de Intersectorial de Venezuela se movilizaron hasta la Fiscalía general de la República y luego hacia la Defensoría del Pueblo donde consignaron un documento pidiendo la liberación de Rubén González y 9 trabajadores más de Ferrominera. En el documento, que fue entregado a un asesor de la defensoría, señalan que presuntamente se le estarían violando los derechos humanos a González, quien además habría sido detenido de manera arbitraria. Unión Radio

Uruguay no le concederá asilo político a ex presidente de Perú, Alan García

El Gobierno de Uruguay no concederá asilo político al ex presidente de Perú, Alan García. Así lo dio a conocer el mandatario uruguayo, Tabaré Vásquez, durante una rueda de prensa concedida sobre el tema. En el encuentro con los medios de comunicación hicieron un repaso de todo lo concerniente a la solicitud hecha por García. Vásquez indicó que las razones para no conceder el asilo son netamente jurídicas. Explicó que tras revisar, junto a la cancillería, todo los documentos expuestos determinaron que en el caso del ex presidente de Perú no hay persecución política. Asimismo, anunciaron que García deberá abandonar la embajada de Uruguay por sus propios medios, tras negarse la solicitud.

El Pitazo

Presidente de Colombia pide “acorralar diplomáticamente dictadura de Nicolás Maduro”

En momentos en que Colombia pone en marcha una estrategia local, regional y global para atender la crisis migratoria de Venezuela, el presidente Iván Duque dijo este lunes que es necesario seguir presionando al régimen de Nicolás Maduro para que culmine su mandato en el vecino país. En diálogo con la emisora Todelar, el primer mandatario señaló que “es muy importante acorralar diplomáticamente a la dictadura y lograr que se dé la transición democrática en país hermano”. Agregó que mientras no cesen las razones por las cuales se produce el éxodo de los venezolanos, será muy difícil frenar el fenómeno migratorio hacia países como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y otras naciones que han recibido a miles de personas provenientes de allí. El Espectador

