Clases estarán suspendidas a partir de este martes por comicios del 9D - Runrun

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Clases estarán suspendidas a partir de este martes por comicios del 9D

Unión Radio3 diciembre, 20181min22

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A PARTIR DE ESTE 4 DE DICIEMBRE, las clases quedarán suspendidas a propósito de los comicios municipales del próximo domingo.

El Ministerio de Educación dijo que la decisión es para facilitar la actuación de los funcionarios del Plan República que días antes a un proceso electoral proceden al resguardo de los centros de votación a nivel nacional.

Las actividades académicas se reanudarán el 11 de diciembre en los cerca de 30.000 planteles educativos, tanto públicos como privados.

De acuerdo con el Registro Electoral, un total de 20 millones 704.612 personas están convocadas a sufragar en las elecciones de concejos municipales, de las cuales 20 millones 474.846 son venezolanos y 229.766 extranjeros con más de 10 años de residencia permanente en el país.

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