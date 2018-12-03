Trabajadores exigen ante Defensoría del Pueblo liberación de sindicalista de Ferrominera

UNA REPRESENTACIÓN DE TRABAJADORES PÚBLICOS venezolanos exigió hoy ante la Defensoría del Pueblo la liberación del líder sindical Rubén González, detenido cuando regresaba al estado donde reside, Bolívar (sur), tras participar en una protesta en Caracas por reivindicaciones laborales.
A través de un documento, representantes de la llamada Intersectorial de Trabajadores -creada a raíz del conflicto laboral que mantienen empleados públicos desde junio pasado-, también pidieron la liberación de otros diez empleados detenidos y que son compañeros de González.
Los once trabajadores privados de su libertad son empleados de la estatal Ferrominera del Orinoco que han denunciado el “deterioro” de las empresas, la falta de beneficios laborales y la supuesta intención del Gobierno de entregar la compañía a empresarios chinos.
Entretanto, en Bolívar, empleados de la Ferrominera protagonizaron una protesta para exigir la libertad de sus compañeros detenidos.
González, de 60 años, ya estuvo preso por cargos relacionados con una huelga que hubo en la empresa en 2009 y, según han dicho dirigentes sindicales y opositores, está siendo imputado en tribunales militares por supuestamente agredir a funcionarios de la Guardia Nacional, algo que rechazan los trabajadores.
El presidente del Sindicato de Trabajadores de la estatal empresa de telecomunicaciones Cantv, Juan Véliz, denunció además hoy que González estuvo en el primer día de su detención con esposas puestas en la mano y “pegadas al pie”, por lo que pidió al Ministerio de Interior explicar qué está pasando en las cárceles.
Los trabajadores aseguraron que seguirán movilizados para defender sus derechos.
González participó el pasado miércoles en una protesta en Caracas, junto a varios de sus compañeros de la empresa, para pedir a la Defensoría del Pueblo que garantizara los derechos laborales de los trabajadores.
Durante la manifestación, el dirigente sindical hizo duras críticas al Gobierno de Nicolás Maduro.
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