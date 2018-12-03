 Gobierno publica precios acordados para 29 productos
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Gobierno publica precios acordados para 29 productos

Redacción Runrun.es3 diciembre, 20183min167

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EL GOBIERNO PUBLICÓ ESTE LUNES nuevos precios regulados para 29 productos de primera necesidad que fueron acordados tras sostener mesas de trabajo con representantes de 52 empresas.

Los precios fueron publicados en la Gaceta Oficial Nº 41.536, según reseña AVN, y presentan los valores de 21 rubros de la cesta básica y 9 productos de limpieza e higiene personal.

Los precios de productos de primera necesidad habían sido aumentados por última vez en agosto, pero duraron apenas dos semanas, según el propio Nicolás Maduro.

Con respecto a agosto, algunos productos aumentaron hasta 655% su valor, como la harina de maíz que pasó de costar Bs.S 20 a Bs.S 151.

Entre otros de los productos que presentaron un aumentos significativo está el kilo de café molido, que pasó de estar regulado en Bs.S 60 a 360, 500% más. El aceite vegetal es otro, cuya subida es de 563% tras haber costado Bs.S 36 el litro. El producto que menos incrementó fue el kilo de caraotas negras, que subió 136% respecto a su precio regulado anterior.

El vicepresidente económico, Tareck El Aissami, había anunciado el pasado viernes la publicación de los precios, y aseguró que habían tomado en cuenta “la estructura de costos”, es decir, elementos como “la materia prima, los salarios y transporte”.

A continuación la lista completa de productos y precios:

 

Aceite comestible de mezcla vegetal (1L): Bs.S 239

Atún enlatado (140 gramos): BsS. 430

Arroz blanco de mesa (1Kg, tipo I): Bs.S 212

Arvejas (1Kg): Bs. S 170

el kilogramos de azúcar refinada (1Kg): Bs.S 200

Café molido (500gr): Bs.S 360

Caraotas negras (1Kg): Bs.S 170

Carne de res (1Kg): Bs.S 420

Pollo beneficiado (1Kg): Bs.S 450

Frijol (1Kg): Bs. S 220

Harina de maíz precocida (1Kg): Bs.S 151

Harina de trigo de uso familiar (1Kg): Bs.S 186

Harina de trigo panadero (1Kg): Bs.S 100

Cartón (30 unidades) de huevos de consumo (1Kg): Bs.S 492

el litro de leche liquida pasteurizada en Bs.S 185

Lentejas (1Kg): Bs.S 220

Margarina (500gr): Bs.S 320

Mortadela (500 gramos): Bs.S 343

Pasta alimenticia (1Kg): Bs.S 376

Sardina en lata (170 gr): Bs.S 200

Sardina fresca (1Kg): Bs.S 40

Cloro (1 litro): Bs.S 210

Detergente en polvo (1kg): Bs.S 750

Jabón de panela (250gr): Bs.S 222

Desodorante (90ml): Bs.S 350

Jabón de tocador (80gr): Bs.S 103

Papel higiénico (4 rollos de 300 hojas dobles): Bs.S 300

Crema dental (50ml): Bs.S 209

Crema dental (100 ml): Bs.S 396

Toallas sanitarias (8 unidades): Bs.S 168

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