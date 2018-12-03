Gobierno publica precios acordados para 29 productos

EL GOBIERNO PUBLICÓ ESTE LUNES nuevos precios regulados para 29 productos de primera necesidad que fueron acordados tras sostener mesas de trabajo con representantes de 52 empresas.
Los precios fueron publicados en la Gaceta Oficial Nº 41.536, según reseña AVN, y presentan los valores de 21 rubros de la cesta básica y 9 productos de limpieza e higiene personal.
Los precios de productos de primera necesidad habían sido aumentados por última vez en agosto, pero duraron apenas dos semanas, según el propio Nicolás Maduro.
Con respecto a agosto, algunos productos aumentaron hasta 655% su valor, como la harina de maíz que pasó de costar Bs.S 20 a Bs.S 151.
Entre otros de los productos que presentaron un aumentos significativo está el kilo de café molido, que pasó de estar regulado en Bs.S 60 a 360, 500% más. El aceite vegetal es otro, cuya subida es de 563% tras haber costado Bs.S 36 el litro. El producto que menos incrementó fue el kilo de caraotas negras, que subió 136% respecto a su precio regulado anterior.
El vicepresidente económico, Tareck El Aissami, había anunciado el pasado viernes la publicación de los precios, y aseguró que habían tomado en cuenta “la estructura de costos”, es decir, elementos como “la materia prima, los salarios y transporte”.
A continuación la lista completa de productos y precios:
Aceite comestible de mezcla vegetal (1L): Bs.S 239
Atún enlatado (140 gramos): BsS. 430
Arroz blanco de mesa (1Kg, tipo I): Bs.S 212
Arvejas (1Kg): Bs. S 170
el kilogramos de azúcar refinada (1Kg): Bs.S 200
Café molido (500gr): Bs.S 360
Caraotas negras (1Kg): Bs.S 170
Carne de res (1Kg): Bs.S 420
Pollo beneficiado (1Kg): Bs.S 450
Frijol (1Kg): Bs. S 220
Harina de maíz precocida (1Kg): Bs.S 151
Harina de trigo de uso familiar (1Kg): Bs.S 186
Harina de trigo panadero (1Kg): Bs.S 100
Cartón (30 unidades) de huevos de consumo (1Kg): Bs.S 492
el litro de leche liquida pasteurizada en Bs.S 185
Lentejas (1Kg): Bs.S 220
Margarina (500gr): Bs.S 320
Mortadela (500 gramos): Bs.S 343
Pasta alimenticia (1Kg): Bs.S 376
Sardina en lata (170 gr): Bs.S 200
Sardina fresca (1Kg): Bs.S 40
Cloro (1 litro): Bs.S 210
Detergente en polvo (1kg): Bs.S 750
Jabón de panela (250gr): Bs.S 222
Desodorante (90ml): Bs.S 350
Jabón de tocador (80gr): Bs.S 103
Papel higiénico (4 rollos de 300 hojas dobles): Bs.S 300
Crema dental (50ml): Bs.S 209
Crema dental (100 ml): Bs.S 396
Toallas sanitarias (8 unidades): Bs.S 168
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