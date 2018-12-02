Jim Mattis: Nicolás Maduro tiene que irse para que la situación venezolana mejore - Runrun

ESTE DOMINGO EL SECRETARIO DE DEFENSA de los Estados Unidos, Jim Mattis, respaldó las declaraciones del político estadounidense Mike Pompeo que solicitaban la restauración inmediata del orden democrático en el país al tiempo que indicó que Nicolás Maduro “tendría que irse” para que la situación en Venezuela mejore.
Sin embargo, Mattis no sugirió ningún papel de Estados Unidos en ese proceso de la restauración de la democracia en Venezuela y dijo que “depende de los venezolanos, depende de los estados regionales en esa área ayudar a acelerar eso y llevar a ese país a un lugar más futuro próspero y positivo”. Asimismo, recordó las acciones impuestas a funcionarios venezolanos por el gobierno estadounidense.
En este sentido, recordó que el vocero norteamericano Mike Pompeo aseveró que Donald Trump suscribe sus palabras y se encuentra esperanzado en que países de América del Sur y América del Centro emprendan acciones similares a las de su nación, quien días atrás emitió sanciones en contra de funcionarios venezolanos adeptos al oficialismo vinculados en casos de narcotráfico y corrupción.
En el mismo orden de ideas, manifestó en el Foro de Defensa Nacional Reagan que “esto es lo que sucede cuando tienes un déspota irresponsable que lleva a un país a la ruina. Y creo que lo que deberíamos hacer es trabajar por, con y, a través, de nuestros aliados latinoamericanos mientras estabilizamos esta situación”.
Por su parte, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, expuso que “Mike Pompeo ha reconocido que las sanciones, que no son más que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por su gobierno, hacen daño al pueblo venezolano.
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