Humano Derecho con Tommy Dugarte, representante de Puro Populismo - Runrun

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Humano Derecho con Tommy Dugarte, representante de Puro Populismo

Redacción Runrun.es2 diciembre, 20183min34

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¿CÓMO SURGE PURO POPULISMO? ¿Cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo como ciudadanos para lograr un cambio? ¿Cuáles son las propuestas que tienen? Estos y otros temas los estaremos conversando con Tommy Dugarte, representante de Puro Populismo, un portal web que surge para crear debate entre los estudiantes y generar nuevos referentes para lograr una transformación social comenzando por el estudiantado.

“Necesitamos un cambio en nuestros ciudadanos. Debemos despertar, unirnos y a través de ideas lograr el cambio que queremos para nuestro país”

En la primera pausa del rock escucharás la banda Limp Bizkit y su canción “Rollin’”, seguido del tema  “Freak On a Leash” de la banda Korn, y finalmente escucharás el tema “Toxicity” de la banda System Of a Down; Estas son las pausas del rock planeadas por @romontesdeoca y @medicenmouzo para este Humano Derecho.

En esta oportunidad contaremos con Rodolfo Montes de Oca (@romontesdeoca) y Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadores, quienes les estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar.  Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com

 

 

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