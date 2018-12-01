MonitordeVíctimas | Le dieron una puñalada en el cuello por reclamar una deuda - Runrun

UN MAYORISTA DE papas, maíz y leche fue a reclamarle una deuda de 66.500 soberanos a un vendedor de verduras del mercado de Coche y recibió como respuesta una puñalada en el cuello. El hecho ocurrió el pasado 28 de noviembre en el sector El Tercero, del mercado ubicado en la parroquia Coche, municipio Libertador.
La víctima fue identificada como Santiago Daniel Tablante Reina, de 30 años. Su hermano, quien pidió omitir su identidad, relató que el miércoles alrededor de las 8:00 de la noche ubicaron al hombre que les debía el pago de una mercancía desde hace más de un mes. La carga era más de 20 sacos de jojotos traídos del sector El Sombrero, estado Guárico, de donde era oriundo.
Tras una discusión, tanto Santiago como su hermano tomaron la vía hacia la salida del Mercado; en eso, el hermano de la víctima narró que el deudor abrazó a la víctima y le clavó un puñal en el cuello. El victimario fue identificado como José Vicente Debia Paredes, de 42 años; residente de Coche, quien se encuentra solicitado por las autoridades.
Santiago fue llevado por su hermano al Hospital de Coche, allí no fue atendido por falta de personal en el área de emergencia, y terminó en el Hospital Clínico Universitario; pero allí murió desangrado.
El fallecido dejó en orfandad dos hijos: un niño de nueve y un varón de ocho años.
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