Maduro “se saltará” ceremonia de AMLO y llegará directo a la recepción - Runrun

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MÉXICO el 1 de diciembre que el gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien fue invitado a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no estará presente en el acto protocolar para la investidura del presidente mexicano, sino que al parecer llegará a la comida que se ofrecerá a los mandatarios.
De acuerdo al portal El Universal de ese país, resaltó que en el Palacio Legislativo de San Lázaro -Congreso mexicano en donde se lleva a cabo la sesión de orden- unos diputados del partido Legislación Nacional, que son de la oposición, colocaron una “manta” en la que dicen que Maduro no es bienvenido en ese recinto.
En las afueras del recinto legislativo, un grupo de manifestantes se concentró para protestar contra la presencia de Nicolás Maduro, que no ha llegado al país.
“Maduro, asesino” o “Traidor” fueron algunos de los textos que se pudieron leer en las pancartas que los manifestantes alzaron contra el mandatario venezolano, uno de los más de cien representantes de unos 50 países que están invitados a la toma de posesión.
Junto a los manifestantes que cargaron contra Maduro también se pudo ver a otro grupo que le dio su respaldo, y que portó una pancarta con el lema “El pueblo de Villa y Zapata le da la bienvenida”.
Las protestas también se registran en el hotel en donde se estaría hospedando.
Entre los invitados que asistirán a la ceremonia están el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence; el rey de España, Felipe VI; el presidente de Colombia, Iván Duque; el de Ecuador, Lenín Moreno; y el de Bolivia, Evo Morales.
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