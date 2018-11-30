Gobierno vuelve a regular precios de 29 productos "fundamentales" - Runrun

El Gobierno de Nicolás Maduro volvió a regular los precios de 29 productos “fundamentales” para los venezolanos como parte del llamado plan de “recuperación económica”, una medida que ya se había tomado en agosto pasado tras la puesta en marcha de este programa que busca hacer frente a la crisis.
Los precios anunciados en aquella oportunidad duraron apenas dos semanas, según ha reconocido el propio presidente, pues el país atraviesa una severa crisis con una inflación de 3 % diaria, de acuerdo con datos del Parlamento.
Según dijo hoy el vicepresidente económico, Tareck el Aissami, en una alocución transmitida por la televisión estatal VTV, los precios de estos productos se darán a conocer el próximo lunes a través de una gaceta oficial.
Aseguró que los nuevos precios fueron acordados con “más de 52 empresas” tomando en cuenta “la estructura de costos”, es decir, elementos como “la materia prima, los salarios y transporte”.
“Evidentemente tenemos que estar evaluando periódicamente cómo se mueve esta estructura de costos para que los productos tengan un precio acordado, un precio solidario y sean de acceso a todo nuestro pueblo”, agregó.
El Aissmi dijo también que esta medida busca que el pueblo “se empodere” para “evitar la especulación” y la reventa de productos, algo muy común en el país en medio de la escasez.
“Es fundamental hacer un llamado de reflexión, un llamado al cumplimiento de la política de precios acordados, que es una ley de la república, a todos los sectores, tanto al sector productivo como a las cadenas de comercialización, es clave el respeto a esta política”, insistió.
En ese sentido, advirtió que quien incumpla la medida “va a tener severas sanciones”.
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