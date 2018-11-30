Podcast | Tres en uno: la corrupción de Andrade y Gorrín explicada en 11 minutos

ALEJANDRO ANDRADE Y RAÚL GORRÍN encabezan el último escándalo de corrupción de Venezuela que investiga Estados Unidos.
En este episodio, dejamos las noticias semanales a un lado para explicar la trama creada en la Tesorería por la que Andrade recibió cerca de mil millones de dólares, cuya lujosa vida y millonarios bienes confiscados lo comprueban. También hablamos sobre el papel de Raúl Gorrín, un multimillonario empresario venezolano, en esta trama y sus lujosos apartamentos en Nueva York y Miami.
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