 Podcast | Tres en uno: la corrupción de Andrade y Gorrín explicada en 11 minutos
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Podcast | Tres en uno: la corrupción de Andrade y Gorrín explicada en 11 minutos

Redacción Runrun.es30 noviembre, 20181min33

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ALEJANDRO ANDRADE Y RAÚL GORRÍN encabezan el último escándalo de corrupción de Venezuela que investiga Estados Unidos.

En este episodio, dejamos las noticias semanales a un lado para explicar la trama creada en la Tesorería por la que Andrade recibió cerca de mil millones de dólares, cuya lujosa vida y millonarios bienes confiscados lo comprueban. También hablamos sobre el papel de Raúl Gorrín, un multimillonario empresario venezolano, en esta trama y sus lujosos apartamentos en Nueva York y Miami.

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