Colombia rechazó imputación a 59 connacionales detenidos en Venezuela - Runrun

EL GOBIERNO DE COLOMBIA RECHAZÓ LA ACUSACIÓN contra 59 connacionales detenidos hace más de dos años en una cárcel venezolana, quienes fueron imputados ayer por varios delitos, entre ellos terrorismo.
Los detenidos fueron arrestados en diferentes operaciones de seguridad en agosto y septiembre de 2016, y todos están en una sola celda del centro de detención de La Yaguara, en Caracas.
El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la embajadora de su país ante la ONU en Ginebra, Adriana Mendoza, expresó su rechazo ante la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
“Nuestra embajadora fue recibida por el señor Adam Abdelmoula, director encargado de esa oficina porque la señora Michelle Bachelet no se encontraba en Ginebra”, detalló Trujillo, quien agregó que así se hizo porque “se trata de nuevos acontecimientos relacionados con la detención arbitraria de esos compatriotas”.
La ONU informará de la situación al coordinador residente de Naciones Unidas en Caracas para que “haga seguimiento al tema y tome las medidas pertinentes”.
Los colombianos fueron detenidos durante las llamadas Operaciones Para la Liberación del Pueblo.
La oficina detalló que las condiciones de los detenidos en Venezuela son “más allá de monstruosas”.
Muchos de los reos sufren enfermedades como hipertensión, tuberculosis, malaria, VIH-Sida y que a pesar de ello “no obtienen la asistencia médica necesaria lo que pone en riesgo no solo su integridad física sino sus vidas”.
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