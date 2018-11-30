Borges y Vecchio enviaron carta al Banco de Inglaterra para frenar repatriación ilegal de 14 toneladas de oro - Runrun

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Borges y Vecchio enviaron carta al Banco de Inglaterra para frenar repatriación ilegal de 14 toneladas de oro

Redacción Runrun.es30 noviembre, 20183min33

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EL DIPUTADO Y EXPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Julio Borges, y el Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, le enviaron una carta pública al Banco de Inglaterra, en la que piden el rechazo por parte de la entidad financiera a la repatriación de “14 toneladas de oro” solicitadas por el régimen de Nicolás Maduro.

En el documento, los dirigentes de oposición aseguran que el intento de repatriar el oro “forma parte de los esfuerzos del régimen para saquear las riquezas del país y perpetuarse en el poder ilegítimamente”; y que dicha solicitud carece de legalidad, puesto que “el oro no le pertenece a la dictadura de Maduro, sino al Estado Venezolano, y el Estado Venezolano ha sido secuestrado por el grupo que dirige Maduro”.

En este sentido, el escrito alerta sobre la corrupción del gobierno de Maduro, instando al Banco de Inglaterra a impulsar sanciones, como las del Tesoro Americano, contra transacciones en oro con motivaciones “corruptas o engañosas”. Asimismo, se contempla que el organismo financiero debe actuar en fiel cumplimiento con la Convención de la ONU contra el lavado de dinero, así como la legislación interna del Reino Unido contra dicho delito.

 

Borges v Cchio by Yeannaly Fermin on Scribd

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