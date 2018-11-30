El Bolívar Fuerte estará vigente hasta el próximo miércoles - Runrun

EL VICEPRESIDENTE SECTORIAL DE ECONOMÍA, Tareck El Aissami, informó que hasta el miércoles 05 de diciembre estará vigente el Bolívar Fuerte.
“Hasta el miércoles 05 de diciembre queda vigente el antiguo cono monetario”, indicó en rueda de prensa donde dijo que se desmonetizará todas las denominaciones de bolívares fuertes.
El Aissami detalló que los ciudadanos que aún tengan en su poder piezas del antiguo cono podrán dirigirse entre el lunes 3 y el miércoles 5 de diciembre a las sedes “del sistema bancario nacional público y privado y a las oficinas del Banco Central de Venezuela” para depositar los papeles que se desmonetizarán desde las 18.00 hora local del miércoles.
“Luego del miércoles el billete anterior fenece, desaparece y pierde su valor legal o su curso como moneda de circulación nacional”, insistió El Aissami.
Ambos conos monetarios convivían desde la implementación de la reconversión en agosto pasado, aunque Efe ha constatado que las piezas más bajas tenían poca aceptación y un casi nulo poder de compra.
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