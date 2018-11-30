Gobierno anuncia ocupación por 180 días de 21 mataderos en todo el país - Runrun

EL VICEPRESIDENTE DE ECONOMÍA TARECK EL AISSAMI, informó que a partir de este 30 de noviembre el gobierno ocupará 21 mataderos en todo el país, ello con la intención de frenar el aumento de la carne bovina, cuyo nuevo precio regulado será anunciado el próximo lunes 3 de diciembre.
“Hemos decidido intervenir 21 mataderos para garantizar que se cumplan los precios acordados… No es posible que estos señores dejen al pueblo sin la proteína”, dijo El Aissami en un alocución donde, además, anunció que el próximo lunes será dada a conocer la lista de precios supuestamente acordados con los productores de diferentes sectores.
Dijo uno de los sectores en el cual se han observado severas distorsiones es el cárnico, donde se había establecido un acuerdo de precios que se cumplió por varias semanas. “Esto duró varias semanas, pero luego iniciaron un boicot para llevar la carne a otros sectores comercializarlo fuera de los precios acordados”, dijo.
El Aissami también anunció que el gobierno inició un plan de distribución de carne en todo el país, pero omitió dar detalles sobre el operativo.
La ocupación temporal será por 180 días, y según El Aissami busca corregir las violaciones a la política de precios acordados, prohibir el desvío de los productos y contrarrestar el contrabando.
Consultados sobre las supuestas reuniones para alcanzar un precio acordado, voceros del sector cárnico señalaron lo que ya era de esperarse: que no hubo un llamado a los productores privados para buscar una salida a la crisis de abastecimiento y el establecimiento de un nuevo precio, encargados de proveer prácticamente el 100% de la carne que se consume en el país.
Los voceros declinaron ofrecer algún otro detalle hasta conocer los alcances de la toma de mataderos, así como el precio impuesto por el gobierno.
El gobierno estableció por última vez en agosto pasado el precio de la carne a nivel del consumidor, fijando en 90 soberanos el kilo de carne, y ante la falta de una definición de los diferentes tipos de corte, se vio obligado a corregir la medida, anunciando una semana después precios diferenciados de entre 80 y 90 bolívares.
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