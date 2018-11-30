Macri y Trump comparten preocupación por Venezuela en reunión en la Casa Rosada - Runrun

EL PRESIDENTE DE ARGENTINA, MAURICIO MACRI, dialogó este viernes 30 de noviembre con su par estadounidense, Donald Trump, sobre temas comerciales y de crecimiento económico, la relación con China y la situación de Venezuela, informaron a EFE fuentes oficiales.
“Hablamos de las preocupaciones que tenemos en la región, particularmente con Venezuela, compartiendo ambos presidentes la singularidad o la delicadeza que tiene el hecho de que Venezuela no es hoy un país democrático”, explicó el ministro de Exteriores del país, Jorge Faurie, en el centro internacional de medios del G20, para cuya reunión anual llegó Trump a Buenos Aires.
Según Faurie, los dos mandatarios, en una reunión bilateral en la Casa Rosada, debatieron sobre cómo es “la posible evolución” y consideraron también “cuestiones del acontecer internacional que son de relieve” y muchas serán “retomadas en el desarrollo de la temática del G20”, sin dar más detalles.
“Fue una conversación de unos 50 minutos en un clima extremadamente cordial donde se habló fundamentalmente del marco de relaciones bilaterales entre Argentina y EEUU.”, añadió el ministro, que recordó la relación de amistad que une desde hace tres décadas a ambos mandatarios por su pasado como empresarios.
“Un vínculo de amistad”, que a juicio del canciller “es un elemento que el presidente de Estados Unidos siempre tiene presente cuando hace su toma de decisión”.
A su vez, Sarah Sanders, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, destacó en su Twitter la excelente reunión de Trump con Macri sobre “comercio, China, crecimiento económico y Venezuela“.
El resto del diálogo estuvo centrado en la relación bilateral, como cuestiones de comercio y el acceso de productos argentinos al mercado norteamericano y productos estadounidenses a Argentina.
“Trump manifestó un fuerte apoyo al programa de reformas que lleva adelante la gestión del presidente Macri, reconociendo el difícil punto de partida que debió enfrentar Argentina para normalizar sus variables macroeconómicas después de tantos años de desbalances y desmanejos”, consideró por su parte el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
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