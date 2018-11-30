Petróleo venezolano se mantiene a la baja y cotiza esta semana en 54,04 dólares - Runrun

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EL PRECIO DEL CRUDO VENEZOLANO cayó por octava semana consecutiva y cerró en 375,39 yuanes o 54,04 dólares por barril en el lapso comprendido entre el 23 y el 30 de noviembre, informó hoy el ministerio de Petróleo.
En respuesta a las sanciones financieras de Estados Unidos contra varios funcionarios del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, Venezuela anunció en 2017 que dejaba de usar el dólar como moneda de referencia y pasó a informar sobre la cotización de su crudo en la divisa china.
En su primer cierre semanal de noviembre, el viernes 2, el petróleo venezolano se cotizaba en 68,55 dólares, es decir, un 21 % más caro.
Este 2018, la cesta venezolana promedia los 427,47 yuanes por barril que se traducen en 61,53 dólares, muy alejados de los 100 que Maduro estima como “precio justo”.
Venezuela también informó hoy sobre las otras tres cestas de petróleo, que también experimentaron retrocesos.
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