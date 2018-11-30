Aumento de 150% del salario mínimo reconoce avance de la hiperinflación - Runrun

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Aumento de 150% del salario mínimo reconoce avance de la hiperinflación

Tal Cual Digital30 noviembre, 20182min18

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LEJOS DE SER UN PREMIO PARA LOS TRABAJADORES que dice defender, el aumento de 150% del salario mínimo decretado por Nicolás Maduro para entrar en vigencia este 1° de diciembre es un abierto reconocimiento del avance de la inflación, además de una muestra de que el gobierno nada ha podido hacer para frenarla.

El alza del salario mínimo, que pasó de 1.800 a 4.500 bolívares soberanos a través del subterfugio del aumento del petro, es a todas luces un incentivo a la hiperinflación, que cobrará bríos con un  incremento que superó todos los pronósticos hechos por economistas y líderes empresariales.

Se trata del sexto anuncio de alza salarial en un año y el número 26 desde que Maduro llegó a la presidencia en abril de 2013.

Pese a que se trata de un alza más que considerable (150%), queda si embargo muy por debajo de la inflación: solo en el mes de octubre el índice de precios al consumidor subió 148%, de acuerdo con los cálculos de la Asamblea Nacional, mientras que en septiembre (tras el alza del salario mínimo a Bs 1.800) la inflación se disparó por encima de 233%.

Solo este año el salario mínimo ha sufrido un incremento de 4.497,52 soberanos al pasar de 248.510 bolívares fuertes (2,48 soberanos) a principios de enero, a 4.500 soberanos a partir de este 1° de diciembre.

No obstante el increíble aumento salarial en lo que va de año, los cálculos matemáticos apuntan a que la caída del poder adquisitivo seguirá deteriorándose. Al respecto, el economista Luis Oliveros estima que para el cierre de año el poder de compra pudiera haber perdido cerca de 90% de su capacidad.

*Vea la nota completa en TalCual 

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